Hoe wist de gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn uit Japan te ontsnappen?

Ghosn zat tussen november 2018 en april 2019 in de Japanse cel. Daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten en stond hij onder strikt huisarrest in Tokio. Ghosn werd vierentwintig uur per dag bewaakt (door agenten en camera’s) en mocht slechts beperkt contact hebben met zijn vrouw Carole en zijn advocaten. Afgelopen week dook hij ineens op in de Libanese hoofdstad Beiroet.

Instrumentenkoffer

Hoe Ghosn precies is ontsnapt is nog niet bekend. Op het internet gaat een gerucht dat hij uit zijn woning is gesmokkeld in een instrumentenkoffer (Ghosn had een band geregeld voor kerst), maar dat verhaal heeft zijn vrouw inmiddels als onzin bestempeld. Er zijn beveiligingsbeelden opgedoken waarop is te zien dat Ghosn simpelweg zijn huis uitloopt en niet meer terugkomt.

Privéjet naar Beiroet

Wat er daarna is gebeurd, blijft een raadsel, maar op een of andere manier is Ghosn naar Turkije gevlogen (waarschijnlijk vanaf een klein Japans vliegveld). Vandaar zijn hij en zijn vrouw met een privéjet naar Beiroet gegaan. Ghosn heeft drie paspoorten (Frans, Braziliaans en Libanees), maar die zijn alle drie nog in het bezit van zijn Japanse advocaten.

Reservepaspoort

Naar verluidt heeft hij een Frans paspoort gebruikt om Libanon binnen te komen. Het zou gaan om een reservepaspoort dat hij van de Japanse justitie bij zich mocht houden in zijn woning in Tokio. In Japan moeten buitenlanders te allen tijde een paspoort bij zich hebben. Dat zou de reden zijn dat Ghosn een Frans ID-bewijs mocht houden.

Wie hielp hem?

Wie Ghosn heeft geholpen bij de voorbereiding en de uitvoering van zijn ontsnapping is niet bekend. “Er is gespeculeerd dat mijn vrouw Carole en andere leden van mijn familie een rol hebben gespeeld bij mijn vertrek uit Japan”, schreef de gevallen topman in een verklaring. “Die speculatie is volstrekt onjuist.”