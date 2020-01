Arrestatiebevel uitgevaardigd tegen gevluchtte Nissan-topman Carlos Ghosn

Ghosn heeft de Franse, Braziliaanse en Libanese nationaliteit. Hij vluchtte vanuit Japan, via Turkije naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag heeft met Japan. Interpol heeft de Libanese justitie nu verzocht om Ghosn te arresteren. De Turkse politie heeft inmiddels zeven mensen gearresteerd voor hun rol in de ontsnapping van Ghosn: vier piloten en drie luchthavenmedewerkers.

Heldenstatus

De 65-jarige Ghosn werd in november 2018 gearresteerd in Japan, waar hij een heldenstatus heeft sinds zijn succesvolle redding van Nissan eind jaren negentig. Hij stond twintig jaar lang aan het roer van de Renault-Nissan Alliance (waar later Mitsubishi bijkwam), maar was niet onomstreden. Zowel in Frankrijk als Japan was verzet tegen zijn plan om Renault en Nissan te laten fuseren.

Financiële malversaties

De Japanse justitie verdenkt Ghosn van financiële malversaties. Hij zou zijn inkomen niet juist hebben gerapporteerd, Nissan hebben laten opdraaien voor persoonlijke investeringsverliezen en misbruik hebben gemaakt van bedrijfsgeld. Ghosn houdt vol onschuldig te zijn. Volgens hem is er sprake van een complot tegen hem vanuit Nissan en de Japanse overheid.

Statement van Ghosn

"Ik ben nu in Libanon", schreef Ghosn in zijn eerste statement vanuit het land. "Ik word niet langer gegijzeld door het onrechtvaardige Japanse rechtssysteem, dat discrimineert, mensenrechten met voeten treedt en ervan uitgaat dat ik schuldig ben." Mogelijk is de vlucht van Ghosn ook een reactie op nieuwe aanklachten die eraan zitten te komen.