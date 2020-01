Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top - Tesla Model 3 is de nummer 1 van 2019

In de verkooplijsten van 2019 is de Tesla Model 3 niet alleen de hoogste nieuwe binnenkomer. Nee, hij is het jaar geëindigd op Nummerrrrrrr 1! Met afstand. Van de Model 3 werden vorig jaar zelfs bijna 30.000 exemplaren gekentekend. Op nummer 2 vinden we de Volkswagen Polo terug. Van die auto werden bijna 13.000 stuks verkocht.

+ Top - Sono Motors: wordt vervolgd!

Donkere wolken pakten zich vorige week samen boven Sono Motors. Het bedrijf trachtte via crowdfunding de financiën binnen te harken voor de ontwikkeling van de elektrische zonnecel-auto Sion. Maar op 31 december stond de teller op 32,5 miljoen, in plaats van de benodigde 50 miljoen euro. Maar de achterban van Sono Motors heeft collectief besloten om de deadline uit te stellen, naar 20 januari. Wordt vervolgd!

+ Top - De leukste nieuwe youngtimers voor de zzp'er

In 2020 vieren weer heel wat modellen hun 15de verjaardag. En dat maakt ze aantrekkelijk voor de zzp'er. Hoe dan? Nou, op het privé-gebruik van je zakelijke youngtimer, betaal je 35% bijtelling over de boekwaarde. Dus tel uit je winst, wanneer je een scherp geprijsde Alfa Romeo 159, BMW 3-serie (E90), Lexus GS 350h of Range Rover Sport uit 2005 'van de zaak' wilt gaan rijden.

- Flop - Ford zwaait atmosferische benzinemotor vaarwel



Het goede nieuws is dat de Ford Fiesta dankzij een tussentijdse motorische update wat meer pep heeft gekregen. De basisversie met eenliter EcoBoost-driecilinder beschikt nu over 95 pk. Daarmee luidt Ford in Europa definitief het einde in van het atmosferische tijdperk - en dat stemt ons toch een beetje treurig. Gelukkig hebben we de Mustang GT 5.0 V8 nog ...

- Flop - Dat wordt betalen, automobilist!

Per 1 januari is het bezit en het gebruik van een auto weer duurder geworden. Heb je een oude diesel die meer dan 5 milligram fijnstof per kilometer uitstoot (zonder roetfilter), dan betaal je 15 procent meer wegenbelasting. Ook de brandstofprijzen zijn omhoog gegaan, doordat er op een liter benzine 1,26 cent extra accijns wordt geheven, op diesel 0,793 cent en op lpg 0,298 cent. En dan hebben we natuurlijk nog de verhoogde bijtelling op elektrische auto's die dit jaar op kenteken worden gezet: 8 procent op de eerste 45.000 euro (was 4 procent over 50.000 euro) en 22 procent voor alles boven dat bedrag. Kassa!