5 jaar garantie Toyota en Lexus

In de jaren zeventig was Toyota het eerste merk in Nederland dat de gebruikelijke garantietermijn op nieuwe auto's verlengde van één naar twee jaar. Dat was destijds een uitzondering, tegenwoordig is twee jaar de minimale norm. Tot 1 januari 2020 gingen Toyota en Lexus daar weliswaar met een jaar overheen, maar daarmee waren de Louwman-merken al een tijdje geen koplopers meer.

4, 5 of zelfs 7 jaar garantie op nieuwe auto's



Kia kent immers al sinds een jaar of tien 7 jaar algemene garantie (tot 150.000 km) en Hyundai hanteert net als Toyota een termijn van 5 jaar. Maar dan zónder kilometerbeperking. Enige tijd geleden volgden Alfa Romeo en Fiat dit genereuze Koreaanse voorbeeld. Met een termijn van 4 jaar behoort Seat ook tot de merken met de betere garantievoorwaarden. Zeker voor particuliere autokopers is dit een geruststellend aankoopargument.

Garantie Toyota en Lexus overdraagbaar



Zoals bij wel meer merken, geldt de vijfjarige garantie op Toyota's en Lexussen niet alleen voor de eerste eigenaar. Ook de tweede en eventueel derde eigenaar kunnen aanspraak maken op de verlengde garantie. Tenminste, zolang de auto wordt onderhouden conform de fabrieksvoorwaarden.



Hoge betrouwbaarheid Lexus en Toyota



Overigens is het maar de vraag hoe vaak Toyota- en Lexus-rijders aanspraak maken op de verlengde garantie. Uit allerlei nationale en internationale onderzoeken blijkt al jaren dat Toyota en Lexus tot de absolute top horen als het om betrouwbaarheid gaat. Maar goed, tussen de oren is zo'n extra lange garantie wel lekker en voor de restwaarde kan het ook geen kwaad.