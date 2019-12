De leukste belastingvrije klassiekers van 2020

In onze top 10 staan diverse usual suspects, maar we hebben ook ruimte gecreëerd voor een stelletje aandoenlijke mislukkelingen. Maar als we morgen opnieuw een lijstje moesten samenstellen, zag het er waarschijnlijk weer net even anders uit. Zitten jouw favoriete tachtigers er ook bij?

10. Morris Ital

Eigenlijk had Giorgetto Giugiaro de eer aan zichzelf moeten houden toen hij eind jaren 70 de opdracht kreeg de Morris Marina van een fris design te voorzien. Want zelfs een grootmeester als hij had toch moeten inzien dat je van een oude drol geen verse moorkop kunt maken? Veertig jaar later schuilt in de onbeholpen poging tot hipheid juist de charme van de Morris Ital. Alleen kijkt het onbegonnen werk om er eentje te vinden - de reden moge duidelijk zijn. De kwaliteit was belabberd en als je in 1990 al een oudere Britse auto wilde hebben, dan was het géén Morris Ital. Hij ruste in vrede ...

9. Austin Metro

Compacte auto’s werden veertig jaar geleden steeds populairder. Ondanks hun pioniersrol met de Mini in 1959, reageerde British Leyland wat laat. De Austin Mini Metro moest een graantje meepikken, maar dat deed hij slechts mondjesmaat. In thuisland Groot-Brittannië verkocht-ie nog wel redelijk, maar in de rest van Europa was hij niet populair. Een Nederlands autoblad kopte na de eerste kennismaking met de Metro: “Was hij maar onder de grond gebleven.” Ondanks zijn niet-overweldigende populariteit, bleef de Metro 14 jaar in productie. Van 1990 tot 1994 was dat onder de merknaam Rover. Maar of we nu zoeken onder Austin of Rover, we kunnen geen Metro vinden. Blijkbaar zijn ze inmiddels toch ondergronds gegaan ...

8. Lada 2105

De Sovjet-Unie blaakte nog van het zelfvertrouwen in 1980. Leo Brezjnev en zijn wenkbrauwen openden de zomerspelen in Moskou (geboycot door de VS) en Lada stond aan het begin van een uitstekend decennium in Nederland. De 2105 stond in de startblokken en wist veel landgenoten te bekoren. Hij was goedkoop, dat was de belangrijkste aankoopreden. De 2105 was gebaseerd op de Lada 1200, die op zijn beurt de Fiat 124 als basis had. Voor zijn stroomlijn hoefde je geen 2105 te kopen, die was met een Cw-waarde van 0,47 dramatisch. Later verscheen de stationwagon als 2104. De 2107 was een luxe versi. Op de occasionmarkt zijn de 2105 en 2107 schaars, een Lada Niva of zelfs een Lada 1200 is eenvoudiger te vinden.



7. Lincoln Town Car

Een Lincoln Town Car is al een goedkoop Amerikaans motel met trilbed: ontzettend fout, maar stiekem best lekker. Met name in het thuisland werd het dan ook een groot succes. De Lincoln Town Car vervoerde dertig jaar lang menig hoogwaardigheidsbekleder. Het is misschien wel de limo der Amerikaanse limo’s. In de Verenigde Staten was hij relatief betaalbaar, met prijzen rond de 45.000 dollar. Nog altijd zie je in de VS vele Town Cars als stretched limo’s over de brede avenues glijden. Hier zijn ze een stuk zeldzamer, maar met een beetje geluk kun je er voor zo'n 10 mille eentje op de kop tikken.

6. Bentley Mulsanne

Bentley behoorde begin jaren tachtig nog tot het Rolls Royce-concern. De Mulsanne was dan ook nauw verwant aan de Rolls-Royce Silver Spirit. Sterker, op de grille en wat logo’s na, waren beide auto’s identiek. De Mulsanne was het eerste nieuwe model van Bentley in 15 jaar. De 6,75-liter V8 uit zijn voorganger (Bentley T) bleef gehandhaafd. Alles aan de Bentley Mulsanne ruikt naar oud geld - da's tegenwoordig wel andere koek. Voor een mooie Mulsanne betaal je 16.000 euro, maar er zijn ook slordiger exemplaren voor veel minder te koop.

5. Lancia Beta Trevi

Traditionele Lancisti die de Lancia Beta Berlina met zijn vloeiend aflopende daklijn en grote achterklep te ‘bourgeois’ vonden, werden in 1980 op hun wenken bediend. De vierdeurs Lancia Trevi was een perfecte vervanger voor hun op leeftijd rakende Flavia of Fulvia. Zo klassiek als de Lancia Trevi vanbuiten oogde, zo buitenissig was zijn dashboard. Dit is ontworpen door de Italiaan Mario Bellini, maar het had net zo goed in Leerdam getekend kunnen zijn. De boordplank leek nog het meeste op een gatenkaas – een kaasplank zogezegd. Niet alleen de snelheidsmeter en de toerenteller waren diep verzonken in hun eigen holte. Ook alle andere bedieningsknoppen, waarschuwingslampjes en informatiebronnen lagen diep verscholen in ronde gaten. Doodzonde dat er van deze auto nauwelijks nog exemplaren te vinden zijn.

4. Renault Fuego

Op autogebied beleefde Frankrijk in 1980 geen topjaar. Renault speelde met vuur met de Fuego. De Cw-waarde van deze auto was, in tegenstelling tot die van de Lada 2100-serie, wél indrukwekkend. De Fuego kwam in de windtunnel tot een luchtweerstandscoëfficient van 0,31. Dat was niet het enige waarmee hij opviel. De Renault Fuego beschikte over radiobediening aan het stuur en was ook de eerste auto die centrale portiervergrendeling met afstandsbediening had. Met enige weemoed denken we terug aan de populariteit van betaalbare coupés in het begin van de jaren tachtig. Naast de Renault Fuego kon je ook een Opel Manta, Ford Capri, Lancia Beta of Volkswagen Scirocco kopen. In Frankrijk werd de Fuego wel de 'Porsche 924 voor de armen' genoemd. De Fuego verkocht niet heel slecht, maar moest in 1985 het veld ruimen toen de Renault 18 (die als basis voor de Fuego had gediend) plaatsmaakte voor de Renault 21. Het vinden van een goede, roestvrije Fuego is een uitdaging.

3. Audi Quattro

Audi zette zichzelf in 1980 groots en succesvol op de kaart als merk met een liefde voor vierwielaandrijving. Die werd geïntroduceerd op de Quattro, een sportcoupé die later ook grote successen boekte in de rallysport. De Audi Quattro was een van de eerste ‘gewone’ personenauto’s met permanente vierwielaandrijving. Al kers op de taart had de Audi Quattro voorin een heerlijk roffelende 2,2-liter vijfcilinder met 200 pk. In 1983 werd dochteronderneming Quattro GmbH opgericht. Daar kon je exclusieve opties op je Audi bestellen. Quattro was onderdeel van de hoge ambities van Audi, dat steeds nadrukkelijker het vizier richtte op de schier onaantastbare Mercedes en BMW. Wie tegenwoordig een oer-Qauttro wil hebben, moet flink in de buidel tasten.



2. Fiat Panda

Voor de meeste Nederlanders was een nieuwe compacte auto van Fiat beter te betalen dan een Audi Quattro of Renault Fuego, laat staan een Bentley Mulsanne. Fiat had al sinds de jaren dertig een sterke reputatie met zijn stadsauto’s. De doordachte Fiat Panda sloot daar in 1980 moeiteloos bij aan. Het is een van de glorieuze ontwerpen van Giorgetto Giugiaro. Met zijn vierkante ontwerp was hij praktisch en ruim, maar voor comfort hoefde je de Panda niet te kopen. De stoelen waren bijvoorbeeld bespannen met een dun lapje stof. Zo kon de prijs laag blijven en werd de Panda I een groot verkoopsucces. En over dat matige comfort gesproken, in ons gedrukte klassiekermagazine Classic Cars 32 rijden we desondanks helemaal van Duitsland naar Kreta in zo'n oude Panda ... Helaas zijn de meeste exemplaren van de eerste Panda zijn vrijwel allemaal weggeroest, maar van de opvolger zijn nog wel leuke exemplaren te vinden. Maar goed, die zijn nog niet wegenbelastingvrij.



1. Talbot Tagora

Kent u de Talbot Tagora nog? Ook deze auto werd in 1980 gepresenteerd. Hij was nog deels door Chrysler ontwikkeld en zou als Simca op de markt komen. Totdat Peugeot Simca overnam en de merknaam veranderde in Talbot. De grote middenklasser kwam als Talbot Tagora op de markt. Al na ruim twee jaar, gekenmerkt door veel technisch malheur en dramatische verkoopcijfers, vond Peugeot het welletjes. Zo kwam er een voortijdig einde aan de carrière van de Franse limousine. 1980 was toch al geen fijn jaar voor Talbot, want de Talbot-Matra Murena flopte eveneens jammerlijk. Nadat ook daar de stekker uit ging, werd de Matra-fabriek in Romorantin gereedgemaakt voor de productie van een auto die wél een succes werd: de Renault Espace. Van de Talbot Tagora zijn nauwelijks exemplaren bewaard gebleven. Maar wij vinden het een begeerlijke auto. Niet alleen vanwege zijn bijzondere geschiedenis en zijn zeldzaamheid, maar ook vanwege de heerlijke, 'overvierkante' vormgeving. Wat een geweldig tijdsbeeld!