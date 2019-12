Citroën SM wordt 50 jaar

Als zelfs de directeur van het Louwman Museum zijn nieuwsgierigheid niet kan onderdrukken en zijn kantoor verlaat om te zien wat er voor zijn museum geparkeerd staat, dan weet je dat je een bijzondere auto hebt meegenomen. En dat terwijl hij dagelijks tussen de allermooiste auto’s op deze planeet mag werken. De collectie van het museum is wereldwijd vermaard, maar ook het gebouw waarin de autoverzameling onderdak vindt – een ontwerp van Michael Graves – staat bij kenners van architectuur hoog aangeschreven. Net zoals de Citroën SM onder veel vermaarde auto-ontwerpers gezien wordt als een van de mooiste designs aller tijden.

Eigenwijs



Citroën had een heel eigen kijk op kwesties als ‘vormgeving’ en ‘rijeigenschappen’. Ontwerper Robert Opron verpakte het zachtgeveerde onderstel van de Citroën DS in een gestroomlijnd GT-kostuum en lardeerde dat met tal van prachtige details. De brede neus met de 'glasbak' voor de koplampen, de slanke achterpartij, de panoramische achterruit, de deels afge­dekte achterwielen, de mooie chroomlijsten rond de achterlichten – zonder dat het allemaal te veel wordt, trekken al deze elementen de aandacht. Een complex geconstrueerde auto, en dan hebben we het nog niet eens over zijn motor gehad ...





Maserati-motor

Wanneer je de motorkap opent, trekken in eerste instantie de groene veerbollen en de lichtgrijze luchtfilterhuizen de aandacht. Eronder huist de versnellingsbak, met de remschijven er dicht tegenaan geplaatst. Om de motor uiteindelijk te ontwaren, dien je je eerst door allerlei kabels en slangen te worstelen: de V6-motor ligt ver naar achteren, helemaal tegen het schutbord aan. Citroën leende de V6-motor van Maserati, waarvan het Franse merk sinds 1968 eigenaar was. Precies wat de SM nodig had: de viercilindermotoren waren immers altijd de zwakke schakel van de Citroën DS geweest.

Comfortabel en koersvast

Met zijn bovenliggende nokkenassen, natriumgevulde kleppen en vermogen van 180 pk, maakte de Citroën SM bij zijn lancering in 1970 grote indruk. Maar de Franse grande routière is geen lichtgewicht, waardoor hij wat tijd nodig heeft om op snelheid te komen. Op de snelweg gooit de SM zijn hydropneumatische vering in de strijd en blijft hij door zijn uitgekiende stroomlijn en grote spoorbreedte vóór tot op hoge snelheid zeer comfortabel en koersvast. Des te verrassender is het dat de auto zich ook op een bochtige weg weet te handhaven: als je de vlijmscherpe reacties op het kleine, ietwat ovale stuurtje eenmaal onder de knie hebt, beweegt de auto zich ­uiterst stabiel en in één vloeiende lijn door de bocht. De SM weet heel knap de koppeling te leggen tussen comfort en sportiviteit. En dat doet hij allemaal geheel op zijn eigen, bijzonder stijlvolle wijze.

Van paradeauto tot rallywinnaar

Door zijn veelzijdige eigenschappen, werd de Citroën SM voor tal van doeleinden gebruikt. Een speciaal door carrosseriebouwer Chapron omgebouwde SM deed bijvoorbeeld dienst als presidentiële paradeauto in Frankrijk, terwijl de auto ook als basis diende voor ombouw naar luxe vierdeurs limousine of luxueuze cabriolet. Maar daarnaast werd de SM ook ingezet in de rallysport - en niet zonder succes. In 1971 kwam tijdens de Rallye du Maroc, die bekendstaat als een uitputtingsslag.

Beau monde

In totaal zijn er tussen 1970 en 1975 een kleine 13.000 SM's verkocht. Geen groot succes, maar dat komt voor een deel door de oliecrisis. Er werd destijds geen enkele auto met een grotere motor goed verkocht. Ook door de complexe techniek was het geen erg toegankelijke auto - alhoewel de beau monde zich maar wat graag met een Citroën SM liet vereeuwigen. Beroemde SM-rijders zijn Johan Cruyff, Bill Wyman en Charlie Watts (beide Rolling Stones), Carlos Santana en talkshow-host Jay Leno. Beroemde politici die een SM hadden, zijn de Ugandese dictator Idi Amin, de Sjah van Iran, Haile Selassie van Ethiopië en Leonid Bresjhnev, voorzitter van de communistische partij in de Sovjet Unie.



