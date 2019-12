Top 5 belangrijke elektrische auto’s 2020

5. Honda e



Je dag kan niet meer stuk als je in 2020 naar je werk gaat en onderweg een Honda e spot. Het elektrische stadsautootje maakt vrolijk – zowel de bestuurder als de toeschouwer. Een elektromotor van naar keuze 136 of 154 pk drijft de achterwielen aan. Doordat de voorwielen geen aandrijfkrachten hoeven te verwerken, kunnen ze tot wel 45 graden indraaien. Dat zorgt voor een onwaarschijnlijk kleine draaicirkel. Over klein gesproken: het accupakket van 35,5 kWh bezorgt de Honda e een actieradius van zo’n 200 kilometer en dat is in onze ogen nogal karig. In combinatie met een forse basisprijs van 35.330 euro is het nog maar de vraag hoe vaak we de Honda e daadwerkelijk gaan spotten in 2020 …







4. Polestar 2

Van de Polestar 2 wéten we een heleboel, maar we hebben er nog niet mee gereden of überhaupt in gezeten. Misschien maakt dat de 60.800 euro kostende, vijfdeurs middenklasser des te verleidelijk. Hij heeft een volledig elektrische aandrijflijn met een vermogen van 408 pk en een accupakket van 78 kWh. Hiermee moet een actieradius van 500 kilometer haalbaar zijn. Het mag duidelijk zijn: met de Polestar 2 heeft het Chinese moederbedrijf Geely de Amerikaanse Tesla Model 3 in het vizier. De eerste slag heeft hij al gewonnen: het Polestar 2-trekgewicht bedraagt 1500 kilo - bijna 600 kilo méér dan de Model 3.

3. Mustang Mach-E

Moet jij er ook nog even aan wennen? De ‘Mustang Mach-E’ gedoopte elektrische suv van Ford ziet er vreemd uit. Maar hij heeft wel goede papieren: suv’s zijn populair, de naam Mustang is geliefd en met een basisprijs van 49.925 euro is-ie goedkoper dan verwacht. Ga maar na: een Kia e-Niro met 64 kWh kost al 44.995 euro en de Mustang Mach-E heeft een groter accupakket van 75,7 kWh. Bovendien is de Mustang Mach-E uitgerust met adaptieve cruisecontrol, een 10,2-inch digitaal instrumentarium en een 15,5-inch touchscreen.





2. Porsche Taycan

Hoe hij rijdt, kun je in de Porsche Taycan-test lezen. Het is een volwaardige sportwagen, met een zwaartepunt nog lager dan dat van de 911. Hij verorbert bochten alsof het kerstkransjes zijn. De Taycan maakt hebberig, met zijn krachtige prestaties, prachtige afwerking en hoogstaand comfort. Hoe het voelt om ‘m in ontvangt te nemen bij de Porsche-dealer, er voor de eerste keer mee naar huis te rijden en er vervolgens elke dag mee te leven, is een vraagstuk voor 2020. De Porsche Taycan 4S kost 109.900 euro, lever 530 pk en heeft een accupakket van 79,2 kWh. Voor 7000 euro extra gaan die getallen omhoog.





1. Volkswagen ID.3

Alle ogen zijn op Volkswagen gericht. Na het gedoe met Dieselgate is het Duitse automerk een nieuwe weg ingeslagen en de ID.3 is het resultaat. Dat maakt het een spannend en spraakmakend model, ook al is de auto zelf niet zo zinnenprikkelend als de andere vier EV’s in deze topvijf. Het is de reuring eromheen die het leuk maakt. Als de ID.3 aanslaat – en we hebben geen reden om aan te nemen van niet – dan wordt dit voor een heleboel automobilisten hun eerste elektrische auto. Dat maakt de Volkswagen ID.3 in onze ogen de belangrijkste elektrische auto van 2020.