Pulse Autocycle: Dit 'vliegtuigje' met steunwieltjes haalt 160 km/h

Bede is misschien wel het bekendst van zijn Bede BD-5: een piepklein vliegtuigje voor één persoon. Filmliefhebbers zou het machientje kunnen kennen van de James Bond-film Octopussy, waarin de BD-5J-variant voorkomt. Met een gewicht van 162 kilogram is dat het lichtste straalvliegtuig ooit gebouwd. Erg veel BD-5’s zijn er niet gebouwd, want Bede Aviations ging in 1975 – twee jaar na de start van de productie – op de fles.







Vliegtuigmotorfiets

Jim Bede bleef niet stilzitten. Hij ontwierp de Autocycle: een kruising tussen een vliegtuigje en een motorfiets, die de ideale mix moest bieden tussen rijplezier en efficiëntie. Onder de naam Litestar produceerde Bede niet meer dan veertig stuks. Hij verkocht het ontwerp aan de Owosso Motor Car Company, die van 1984 tot en met 1990 nog 325 Autocycles zou maken, waarvan het exemplaar op deze pagina er een is.



Topsnelheid van 160 km/h



Zoals je kunt zien, lijkt de Pulse Autocycle op een soort minuscule straaljager. In de cockpit is plaats voor twee personen, die achter elkaar zitten. En hoewel de Autocycle technisch een motorfiets is, bestuur je hem met een stuurwiel. Hij heeft een handgeschakelde vijfbak met achteruit en wordt aangedreven door een 400 cc Kawasaki-motorfietsmotor. Volgens de verkoper – dit exemplaar staat op eBay – haalt de Autocycle een topsnelheid van 160 km/h. Wat een heel spektakel moet zijn!

Steunwieltjes

Net als een motorfiets balanceert het voertuigje daarbij op twee wielen. In de kleine vleugeltjes zijn twee extra wielen weggewerkt, die alleen bij lage snelheid en in bochten de grond raken. Net als de steunwieltjes dus, die kinderen aan hun fiets hebben hangen. Verwacht overigens niet dat je deze Autocycle kunt kopen voor de prijs van een fiets, want de verkoper wil er liefst 39.900 dollar voor hebben, wat omgerekend zo’n 36.000 euro is.