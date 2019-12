Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top – Eindelijk een fatsoenlijke elektrische BMW

BMW loopt niet voorop met elektrische auto’s, maar in 2020 komt eindelijk de volgende BMW EV op de markt. De BMW iX3 heeft een actieradius van ruim 440 kilometer. Niet briljant, maar we zijn allang blij dat BMW uit zijn elektrische winterslaap is ontwaakt. Kan Adrian van Hooijdonk misschien ook nog iets doen aan die lelijke grille van de dure modellen?





+Top – Polestar 2 is koning van de sleurhutten

Een van de grote nadelen van een elektrische auto was voor veel Nederlanders extra zuur: stekkerauto's konden geen caravans trekken. Nota bene de Polestar 2 zorgt voor blije gezichten bij sleurhutfans: wie de optionele trekhaak bestelt, kan een aanhanger achter zijn Polestar hangen van liefst 1500 kilo. Weet je wel hoeveel zakken aardappels en pakken hagelslag dat zijn? Het is bovendien meer dan de Tesla Model 3, die tot 910 kilo komt.





- Flop – Tesla Cybertruck is te gevaarlijk voor Europa

Toen we de scherpe neus van de Tesla Cybertruck bekeken, twijfelden we al een beetje over de voetgangersveiligheid. Nu zegt de Duitse keuringsinstantie TÜV dat de Cybertruck niet aan de Europese veiligheidseisen voldoet. Hij is te scherp en te stijf, dat betekent dat hij nauwelijks meegeeft bij een crash. De inzittenden moeten dat met hun lichaam opvangen. Beetje jammer. In zijn huidige vorm kan de Tesla Cybertruck niet naar Europa komen.







- Flop – Verlies nooit je rijbewijs in Arnhem

Woon je in Arnhem? Koester je rijbewijs als 18-karaats goud. Als je hem kwijtraakt, brengt de Gelderse hoofdstad zomaar 102,45 euro in rekening. Misschien zijn ze de kosten voor het veel te dure treinstation nog aan het aflossen ... Of willen ze iedereen in de trolleybus krijgen.