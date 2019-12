Hierom is de Renault Captur mijn auto van het decennium

Tien jaar geleden had niemand kunnen voorziet dat de suv zou uitgroeien tot het grootste autosegment van allemaal. Nu is het werkelijkheid: in oktober 2019 was 40,1 procent van de nieuw verkocht auto’s in Europa een suv. De Volkswagen Tiguan is dit jaar het populairst, maar de Renault Captur volgt ‘m op de voet.

De Renault Captur heeft zelfs de betekenis van het woord ‘suv’ helpen veranderen. Als je in 2010 voor een suv ging shoppen, kwam je terug met een Audi Q5, een Kia Sportage of een Subaru Forester. Kortom: auto’s met een vleugje terreinwagen. Sinds de komst van de Captur in 2013, verdwenen de technische spierballen (zoals 4x4) en verschoof de focus naar kleurrijke hatchbacks met meer bodemvrijheid, een leuk smoeltje en een hoge zitpositie.

Het succes van de Renault Captur verklaard

In Nederland was de Captur meteen een kassucces. Sinds 2014, het eerste volledige verkoopjaar, verkoopt Renault zo’n 8000 exemplaren per jaar. Elk jaar weer. Tegen zulke aantallen kan zelfs de Nissan Qashqai niet op – de andere suv of crossover die gezien wordt als de grondlegger van het segment.

Wat is het geheim van de Renault Captur? Ik kan drie redenen bedenken. De eerste is timing: hij arriveerde simpelweg op het juiste moment. De tweede reden is de belangrijkste: de Captur is een leuk ding. Hij heeft een aaibaar design en handigheidjes zoals afritsbare stoelbekleding en een schuifla in plaats van een dashboardkastje. En laten we de verschuifbare achterbank niet vergeten. De derde reden voor succes moet je niet onderschatten: zijn prijs. Toen de Captur op de markt kwam, kostte hij maar 15.990 euro. Die prijs ging omhoog, maar toch bleef de eerste generatie Captur betaalbaar.

Renault Captur Plug-in Hybride in 2020

De nieuwe, tweede generatie Renault Captur (rijtest) heeft ook goede papieren. Hij is groter en ruimer geworden. Dat moet ook wel, want de concurrentie is moordend. Elk automerk heeft tegenwoordig één of meerdere (compacte) suv’s in het assortiment. In 2020 komt de Renault Captur Plug-in Hybride op de markt – hiermee loopt de Renault Captur aan het begin van het nieuwe decennium, nog steeds aan kop.