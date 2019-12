Hierom is de Tesla Model S mijn auto van het decennium

Ik mag die Elon Musk wel. Het is hem gelukt om in afzienbare tijd uit te groeien tot de meest besproken partij in de auto-industrie. Hij maakte de elektrische auto cool en begerenswaardig, en liet de wereld zien hoe behoudend de gevestigde concerns waren omtrent de elektrificatie van de auto. Elon Musk heeft de industrie wakkergeschud, dankzij Tesla kunnen we niet meer om de elektrische auto heen. Of we dat nu leuk vinden of niet.

Elon Musk: een visionair?

Dat Elon Musk een visionair is, wil ik niet beweren. Hij heeft echter beslist een revolutie ontketend. Stel nou dat Tesla er niet was geweest, hoe ver waren de elektrische ontwikkelen dan geweest? Tesla maakte van de elektrische auto een serieus alternatief voor de auto met verbrandingsmotor. Maar de Model S liet ons ook omdenken over de manier waarop wij anders een auto kochten. Nadat Tesla de Model S, X en Model 3 had aangekondigd, waren kopers graag bereid om alvast een flink bedrag aan te betalen. Dat ze nog een jaar of twee moesten wachten op de aflevering, leek ze niet te deren. Zoiets was in de auto-industrie nog nooit vertoond!

De droom van elke marketeer

Je hoeft de kranten maar open te slaan of naar Autowereld.com te surfen, of Tesla beheerst de voorpagina's. Of de boodschap nu een positieve of een negatieve lading had - aanhoudende verliezen, verkeersslachtoffers door verkeerd gebruik van de Auto Pilot, een gepantserde ruit die barstte - het is de droom van elke marketeer en pr-persoon om zoveel publiciteit te vergaren. Met de Model S, een Roadster die naar Mars werd geschoten, de Model 3 en de Cybertruck, het lukt Elon Musk steeds opnieuw om met Tesla een hoop stof op te doen waaien. En alleen dat verdient al groot respect.

Luis in de pels



Ook al hebben de grote autoconcerns een inhaalslag gemaakt, het lijkt erop dat Tesla zich definitief heeft gevestigd in de autowereld. In Nederland is de Model 3 zelfs de best verkochte auto van 2019 geworden! Toch lukt het Tesla elke keer weer om de grote autoconcerns op achterstand te houden. Hoe krijgt Elon Musk het toch voor elkaar? Ik snap er niks van, maar sinds de komst van de Model S in 2012, is Tesla de luis in de pels van de gevestigde autoconcerns. Alleen daarom is de komst van Tesla wat mij betreft dé gebeurtenis van de afgelopen tien jaar.