Welk land - naast Duitsland - heeft nog meer geen limiet op de snelweg?

Voor 1974 geen snelheidslimiet

Vóór 6 februari 1974 gold geen snelheidslimiet op de Nederlandse snelwegen. Tussen 1974 en 1988 mocht je niet harder dan 100 km/h. Er is ook een minimumsnelheid: op de snelweg moet je minstens 60 km/h rijden. Op slechts 6 procent van alle Nederlandse snelwegkilometers mag momenteel 130 km/h worden gereden.

Duitse autobahn

In Duitsland gold tot 1972 buiten de bebouwde kom nergens een snelheidslimiet. Tussen november 1973 en maart 1974 mocht je op de autobahn vanwege de oliecrisis maar 100 km/h rijden. Overigens mag je niet alleen in Duitsland, maar ook in Libië op de snelweg zo hard rijden als je wilt. Op het Britse Isle of Man geldt buiten de bebouwde kom geen limiet.

Geen nationale limiet

In 1995 werd de nationale maximumsnelheid in de Verenigde Staten opgeheven en mochten de staten zelf bepalen wat de snelheidslimieten werden. Sommige Amerikaanse staten hebben prima facie-snelheidslimieten. Automobilisten kunnen zich daarbij verdedigen dat te hard rijden redelijk en veilig gedaan werd.