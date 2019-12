E10 en oldtimers, dit is het alternatief!

We zijn met zijn allen aan het verduurzamen. In de auto-industrie niet alleen door elektrische auto’s massaal op de markt te brengen, maar ook door bijvoorbeeld de mogelijkheid om je CO2 te compenseren zoals Shell dat doet.

Wat is E10 precies?

E10 bestaat voor 10 procent uit bio-ethanol een alcohol gemaakt uit afval en/of landbouwgewassen. Het is een biobrandstof en moet voldoen aan Europese duurzaamheidsregels. Sinds 1 oktober is de bijmenging van 10 procent bio-ethanol wettelijk verplicht en wordt Euro 95 (E5) als standaardbenzine verdrongen door E10.

Wat is het probleem van E10 voor oldtimers?

De hoeveelheid bio-ethanol vormt een potentieel probleem voor oldtimers. Euro 95 E5 bevatte voor 5 procent bio-ethanol en dat leverde bij sommige oldtimers problemen op. Maar de 5 procent extra die in E10 zit, kan mogelijk tot problemen leiden voor je voor je oude geliefde.

De redenen hiervoor zijn divers. Met name kunnen oudere rubbersoorten, kurk en zink niet zo goed tegen ethanol. Deze materialen werden in oldtimers gebruikt voor slangen, afdichtingen en pakkingen. Schade hieraan kan lekkages veroorzaken. Daarnaast heeft ethanol een oplossende werking, waardoor oude aanslag in de brandstoftank kan loslaten. Als deze vuildeeltjes vervolgens in het brandstofsysteem terechtkomen, kunnen ze tot verstoppingen leiden.

De oplossing voor oldtimers

Om te voorkomen dat je oldtimer schade krijgt kan je gebruik maken van een premium brandstof zoals Shell V-Power. Daarin zit, ondanks de E5-aanduiding op de pomp, geen bio-ethanol in verwerkt en dat slikken oldtimers prima. Daarnaast is er een bijkomend voordeel; deze premium brandstof heeft een extra hoog octaangetal van minimaal 98 dat zorgt voor een betere ontstekingskwaliteit en helpt de brandstof op het juiste moment gelijkmatig te ontbranden. Dit helpt om meer energie uit elke druppel brandstof te halen en bovendien zitten er zogenaamde reinigende moleculen in. Hoe dat werkt hebben we je eerder verteld na een interview met een brandstofexpert bij Shell.

Is mijn auto geschikt voor E10?

Wil je het zekere voor het onzekere nemen dan adviseren wij om met je oldtimer sowieso voor een premium brandstof te kiezen. Noodgedwongen – of wellicht bewust - toch E10 in je oldtimer gooien. Doe dan een controle op E10 Check.nl. Staat jouw auto er niet bij? Dan nemen wij liever het zekere voor het onzekere. Of doe navraag bij je dealer.