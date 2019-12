Polestar 2 mag zwaardere aanhangwagen trekken dan Tesla Model 3

De Polestar 2 komt in juni 2020 op de markt en heeft een vanafprijs van 60.800 euro. Met zijn 78-kWh batterij komt de vierwielaangedreven hatchback maximaal 500 kilometer ver (WLTP). De twee elektromotoren van de Polestar 2 leveren samen 408 pk en 600 Nm koppel. Van stilstand naar 100 km/h moet in 4,7 seconden afgeraffeld kunnen worden.

Meer dan een Tesla Model 3

Voor de trekhaak moet 1100 euro extra worden betaald. Daarmee mag de Polestar 2 een geremde aanhangwagen van maximaal 1500 kilo trekken. Wat dat doet met de actieradius van de auto is niet bekend, maar die zal waarschijnlijk met een factor veel afnemen. De grote tegenstrever van de Polestar 2 – de Tesla Model 3 – is ook leverbaar met een trekhaak. Hij mag ‘slechts’ 910 kilo trekken.

Elektrische Volvo XC40

De Polestar 2 is de eerste volledig elektrische auto van Volvo. Hij wordt in China gebouwd en staat op het platform van de Volvo XC40, waarvan binnenkort ook een stekkervariant komt. De Polestar 1 is een 600 pk en 1000 Nm sterke plug-in hybride met een prijs van 160.000 euro. Er worden in drie jaar tijd niet meer dan 1500 exemplaren gebouwd.