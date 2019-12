Wist je dit over de Ford Mustang?

Covermodel

De Mustang stond in april 1964 zowel op de cover van Time als van Newsweek. Dat leverde, volgens Fords toenmalige vicepresident Lee Iacocca, 100.000 extra orders op. De allereerste Mustang die in dat jaar aan een particuliere koper werd verkocht, is nog steeds in haar bezit.

Canadese piloot

Het was niet de bedoeling dat het preproductiemodel, met serienummer 1, zou worden verkocht. Dat gebeurde per ongeluk toch, aan een Canadese piloot. Later kreeg hij de miljoenste Mustang en ging zijn auto het Henry Ford Museum in.

Wild paard

Het paard van het Mustang-logo kijkt naar links. Dat heeft een reden: renpaarden rennen op een renbaan altijd naar rechts, maar de Mustang is een wild paard en dus gaat hij de andere kant op.



Ford Cougar

Voordat de naam Mustang werd gekozen, passeerden verschillende namen de revue, zoals Cougar en Torino. Later werden die benamingen voor andere Fords gebruikt.

Amsterstam

In Duitsland heette de Mustang tot 1978 T5, omdat de naam Mustang geregistreerd was door de vrachtwagenbouwer Krupp. In de jaren zestig werd de Mustang ook in de Amsterdamse Ford-fabriek gebouwd.

Ford Probe

In 1989 wilde Ford de Mustang van het onderstel van de voorwielaangedreven Mazda MX-6 voorzien, maar dat viel niet in goede aarde bij de fans. Het resultaat werd uiteindelijk als Ford Probe op de markt gebracht.