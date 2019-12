Cadillac vanaf 2030 volledig elektrisch

Dat laatste betekent dat alfanumerieke typeaanduidingen, zoals CT4 en XT5, over enige tijd van de baan zijn. Carlisle wil terug naar de jaren vijftig en zestig, toen Cadillac ‘echte namen’ zoals DeVille, Fleetwood en Eldorado gebruikte, wat overigens niet wil zeggen dat die aanduidingen terugkomen. De eerste van de nieuwe namen zal Cadillac in 2022 introduceren.

Alleen nog elektrisch

Dan komt de eerste volledig elektrische auto van de fabrikant op de markt. Acht jaar later moet het hele leveringsprogramma van Cadillac uit EV’s bestaan. Een eerste stap zette het merk met de ELR (2013 – 2016): een luxe versie van de Chevrolet Volt, die een regelrechte vlot werd. Er was ook een stekkervariant van de CT6, maar die is inmiddels uit productie.

Chinese markt

Cadillac is goed bezig. De luxefabrikant – die onderdeel is van General Motors – stevent dit jaar af op zijn tweede verkooprecord op rij, wat met name te danken is aan zijn succes op de Chinese markt. In de Verenigde Staten lijkt Cadillac zijn bedaagde imago wat achter zich te laten. Amerikaanse kopers kunnen vooral de suv’s XT5 en XT6 zeer waarderen, zo blijkt.