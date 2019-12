Waarom heeft deze McLaren F1-opvolger een propeller achterop?

Om het gelijk over de ‘elephant in the room’ te hebben: wat doet die propeller op de achtersteven? Murray was van 1969 tot en met 1986 ontwerper bij het Formule 1-team van Brabham en pionierde op de Brabham BT46B het gebruik van een grondeffectpropeller. De fan trekt lucht op hoge snelheid onder de auto door, wat ervoor zorgt dat de carrosserie naar het asfalt wordt gezogen. Murray zegt de techniek al sinds de jaren zestig op een sportwagen te willen toepassen.

Honderd exemplaren

En dat is dus deze T.50 geworden. De supersportwagen komt in een oplage van honderd exemplaren op de markt en gaat in het Verenigd Koninkrijk zo’n 2,4 miljoen pond kosten (omgerekend bijna 2,9 miljoen euro). De T.50 heeft nogal wat overeenkomsten met de McLaren F1. Hij heeft die typische zij- en achterruiten, wordt aangedreven door een V12 en heeft drie zitplaatsen met de bestuurder in het midden.

Handgeschakelde zesbak

De twaalfcilinder achterin is ontwikkeld door Cosworth. Het blok is 4,0 liter groot, draait maximaal 12.000 tpm en heeft een vermogen van 650 pk. Voor ondersteuning zorgt een 48-Volt mild hybrid-systeem, dat nog eens 50 pk extra bijdraagt. Volgens Murray zijn de prestaties van de T.50 in alles beter dan die van de McLaren F1. De nieuwe supersportwagen zou een topsnelheid moeten kunnen halen van veel meer dan 320 km/h. Hij heeft geen automaat, maar een handgeschakelde zesbak.