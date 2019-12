Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top – Een voorname verschijning, die nieuwe Peugeot 2008

De laatste rij-introductie van 2019 komt op conto van de Peugeot 2008. Een auto die zijn concurrentie qua uitstraling gemakkelijk doet verbleken. Ook de driedimensionale i-Cockpit is een goede reden om eens naar de 2008 te gaan kijken. Voor de elektrische versie moet je nog even geduld uitoefenen: die komt pas in mei 2020 naar Nederland.







+Top – Investering van 3,2 miljard euro drukt de prijs van accu's

Het gaat hard met de elektrische auto. Als een olievlek op water, breidt het aanbod zich steeds verder uit. Om de afhankelijkheid van Aziatische aanbieders te ondervangen, is nu 3,2 miljard euro vrijgemaakt om de faciliteiten te creëren voor de ontwikkeling en productie van (Europese) accutechnologie. Hoe meer aanbod, des te goedkoper batterijen worden! En daar wordt iedereen vrolijk van.







+Top – De nieuwe Mercedes GLA

Voilà: hier is de nieuwe Mercedes GLA. Bij deze ingekorte GLB hebben de ontwerpers voor een afgerond geheel nog eens de vijl op het kleimodel gezet. Ten opzichte van het vorige model, is de nieuwe GLA veel ruimer geworden. En de AMG-versie is ook meteen onthuld. Hey Mercedes! Lekker bezig, joh!







- Flop – Beveiliging van laadpassen is knudde

Onderzoek heeft uitgewezen, dat het voor mensen die frauduleuze praktijken niet schuwen, kinderlijk eenvoudig is om met simpele software en een smartphone de beveiliging van een laadpas te kraken. De beveiliging van laadpassen stelt namelijk heel weinig voor. Houd de afschriften van je laadtransacties daarom goed in de gaten, en meld verdachte laadacties bij de exploitant.







- Flop – Die Hyundai i10 is helemaal niet zo goedkoop ...

Met een instapprijs van 12.995 euro is de nieuwe Hyundai i10 een scherpe aanbieding. Maar de versie die je het liefst wilt hebben - met Premium met navi, Apple CarPlay, volautomatische airco, allerlei elektrische ditjes en datjes en het volledige veiligheidspakket - is met een prijs van 16.750 euro helemaal niet meer zo goedkoop. Even doorsparen en je hebt een nieuwe Renault Clio.