Zuid-Hollanders zijn het meeste kwijt aan autoverzekering

Premies per dekking lopen ook uiteen



In Nederland betalen we gemiddeld 603 euro per jaar voor een autoverzekering met alleen WA-dekking. Daarmee ben je verzekerd voor schade die je bij iemand anders veroorzaakt. De WA + beperkt cascoverzekering is gemiddeld een paar tientjes euro duurder, namelijk 666 euro per jaar. Met deze dekking ben je ook verzekerd tegen onder meer ruitschade, stormschade en diefstal. De meest uitgebreide dekking, WA + volledig casco (ook wel allrisk) kost je verreweg de meeste premie: gemiddeld 1.066 euro per jaar. Je auto is dan wel voor nagenoeg alle schades verzekerd.

Zuid-Hollanders betalen het meest, Friezen het minst



Zuid-Hollanders zijn gemiddeld 721 euro per jaar kwijt voor de WA-verzekering. Een WA + beperkt casco autoverzekering kost 787 euro en de WA + volledig casco verzekering 1.236 euro. Die bedragen zijn een stuk hoger dan de landelijke gemiddeldes. Friezen betalen daarentegen het minst voor hun autoverzekering: 502 euro voor WA, 547 euro voor WA + beperkt casco en 894 euro voor WA + volledig casco.

Overzicht van alle premies per leeftijd, dekking en provincie

Een overzicht van alle autoverzekeringspremies per leeftijd, dekking en provincie vind je in de interactieve premiekaarten op de website van Independer.