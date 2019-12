Waarom het doodsimpel is andermans laadpas te misbruiken

Dave Maasland van ESET meldt aan de NOS dat de passen praktisch niet zijn beveiligd. Elke laadpas heeft een uniek digitaal nummer, maar dit is heel gemakkelijk te kopiëren Het enige dat je hoeft te doen om dit nummer oneigenlijk te gebruiken, is het uit te lezen. Hiervoor heb je volgens Maasland maar een paar dingen nodig: een mobiele telefoon met een bepaald stukje fraudesoftware en een lege laadpas. Vervolgens hoeft de fraudeur zijn telefoon alleen maar een paar seconden op andermans laadpas te leggen. In een café of restaurant of waar dan ook, is dit zo gepiept.

“Alsof je met een willekeurig pasje iemands bankrekening kunt plunderen.”

Het is alsof je met een willekeurig pasje, gecombineerd met iemands rekeningnummer een complete bankrekening kunt plunderen. Maasland is dan ook van mening dat er nodig iets moet worden gedaan om deze vorm van fraude te stoppen.

'Risico op fraude klein'



Volgens onder meer NewMotion en Fastned, twee grote partijen in de wereld van laadpassen en laadpalen, kennen het probleem, maar volgens hen is het risico op fraude klein. Bovendien letten de bedrijven wel degelijk op 'vreemde transacties', aldus bestuurslid Korthals Altes van Fastned. Daarnaast worden veel laadstations beveiligd door camera's. Dit houdt in dat fraudeurs op basis van het kenteken van hun auto kunnen worden opgespoord.



Wie draait op voor de kosten van laadpasfraude?



NewMotion belooft dat hun klanten niet bang hoeven zijn dat ze voor de kosten opdraaien die het gevolg zijn van laadpasfraude. Niettemin lijkt het ons geen overbodige luxe als EV-rijders hun transactie-overzicht in de gaten houden. Zo kunnen ze checken of niemand hun kaartnummer heeft misbruikt.