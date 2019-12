Gunstige prijs Hyundai i10: goedkoper dan concurrentie

De vraag is of je die voordelige instapversie van de i10 wel wilt hebben. Want naar airconditioning, afstandsbediening voor de centrale vergrendeling of een DAB+-radio kun je fluiten. Wel aan boord zijn cruisecontrol, elektrisch bediende ruiten in de voordeuren en een rijstrookassistent.

Airco vanaf i10 Comfort



Wil je per se kunstmatig gekoelde lucht in je i10? Dan moet je 2000 euro extra uit je matras pulken voor de Comfort-uitvoering. Daarnaast heeft de Comfort onder meer elektrische verstelbare spiegels, digitale radio en een 8-inch scherm aan boord. Bovendien praat de i10 Comfort wél met Apple CarPlay en Android Auto. Het enig echt belangrijke dat ontbreekt, is een navigatiesysteem. Die misser ondervang je met het Smart Pack van 1095 euro. Dan krijg je er meteen een achteruitrijcamera bij.

Duurste Hyundai i10 richting 17 mille



Met de 16.795 euro kostende Hyundai i10 Premium beschik je waarschijnlijk over de dikste A-segmenter in je straat. Klimaatregeling, navi en bochtverlichting, het zit er allemaal op.



Hyundai i10 vs. i20



Wat wil je nog meer, wanneer je de i10 begin 2020 in de showroom gaat bekijken? Nou, een andere motor, bijvoorbeeld. Want de eenliter driecilinder met 67 pk waar de i10 je op trakteert, vinden we geen topper. Sterker nog, zijn prestaties passen eigenlijk niet bij de ernstig opgehipte lijnen van de nieuwe Hyundai i10. Jammer dan, er is geen andere motor leverbaar. Dat doet de Hyundai i20 beter. Die oogt misschien ietsiepietsie minder vlot, maar met zijn 100 pk sterke eenliter turbomotor rijdt hij rondjes om zijn kekke broertje.



Prijzen Hyundai i20



En wat kost de Hyundai i20 in de heeft-alles-wat-je-wilt-versie? Dan komen we terecht bij de i20 Comfort, die voor 18.195 euro in de prijslijst staat. Het enige dat-ie mist, is een navigatiesysteem. Maar automatische airco, een achteruitrijcamera en een infotainmentscherm van - oké - 7 inch zitten er allemaal op. Vind je een handbediende airconditioning goed genoeg? Dan is de i20 iMotion een prima alternatief. Kost 16.895 euro. Dat wordt wikken en wegen!