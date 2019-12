Binnenkort in Tokio: nieuwe Toyota GR Yaris

Op basis van de huidige Yaris bouwde Toyota al een GRMN-versie. De Gazoo Racing Masters of the Nürburgring wisten er een bijzonder gretig karretje van te maken, dat medeweggebruikers volkomen op het verkeerde been zet. Helaas werd deze jippie-Yaris in slechts beperkte oplage gebouwd. Maar niet getreurd als je er de vorige keer naast greep, want ook van de nieuwe Yaris komt een snelle driedeurs sportversie. alleen heet die geen GRMN maar, maar kortweg GR.



GR Yaris is een giftig monstertje



Door de wilde wrapping is het nog lastig te zien wat Toyota exact met het uiterlijk gedaan heeft om van de brave B-segmenter een giftig monster te maken. Uiteraard ontbreken de geijkte verbredingen en verlagingen niet. Brute bumpers en overmaatse wielen maken het plaatje compleet. Opmerkelijk genoeg is de dakspoiler juist opvallend decent, als je hem vergelijkt met de vleugel achter op de huidige GR Yaris. Opvallende afwezige op de achterklep is een ruitenwisser. Het lijkt ons echter sterk dat die op de straatversie ook ontbreekt. Over de technische specificaties laat Toyota zich nog helemaal niet uit. Daarop moeten we nog wachten tot de Tokyo Auto Salon. Die begint op 10 januari 2020.

Rallysuccessen Toyota Yaris



De Toyota GR Yaris is geïnspireerd op de Toyota Yaris WRC die afgelopen zeer succesvol was in het World Rally Championship (WRC). Met zes zeges maakte de kleine Japanner indruk. Volgens Toyota hebben de ingenieurs van de nieuwe GR Yaris gretig gebruikgemaakt van de techniek en de ervaring die Toyota GAZOO Racing tijdens het WRC heeft opgedaan.