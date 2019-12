Nu ook optimaal relaxen in basisversie Citroën C5 Aircross

Zeker als het om veercomfort gaat, slaan wij de Citroën C5 Aircross hoog aan. Ook met de aankleding van het interieur en het ontwerp van de stoelen in het huidige topmodel, legt Citroën de inzittenden van de C5 in de watten. Het enige wat er nog ontbrak om het relax-plaatje compleet te maken, was een automatische versnellingsbak voor de instap-C5.

Driecilinder met 130 pk



De oplossing heet: Citroën C5 Aircross PureTech 130 EAT8. Net als de basisversie met handbak heeft deze C5 Aircross een 1,2-liter driecilindermotor achter de <<<double chevron>>> in de grille. De nieuwe modelvariant brengt zijn 130 pk via een achttraps automaat over op de voorwielen. Een driecilinder in zo'n grote SUV? Inderdaad! Toch vallen de prestaties op papier niet eens tegen. In combinatie met de nieuwe automaat sleurt de compacte motor de C5 Aircross in 11,3 seconden van 0 naar 100 km/h. En vanaf maart kun je de nieuwe maximumsnelheid bijna verdubbelen: als topsnelheid van de C5 Aircross PureTech 130 EAT8 geeft Citroën 193 km/h op. Gemeten volgens de WLTP-methode bedraagt het gemiddeld benzineverbruik 5,1 liter per 100 kilometer (1 op 19,6).

Complete Business-versies



Instapmotor of niet, Citroën levert de C5 Aircross PureTech 130 EAT8 graag in de complete Business- of Business Plus-uitvoering. Voor een vanafprijs van 36.040 euro biedt de Business onder meer klimaatregeling met twee temperatuurzones, een navigatiesysteem, digitale radio en het billenstrelende veersysteem met Progressive Hydraulic Cushions. Een achteruitrijcamera en dodehoekwaarschuwing ontbreken evenmin. Aan de buitenkant is de Business herkenbaar aan 18-inch lichtmetaal.

Maar het kan luxer. De Business Plus (vanaf 38.540 euro) is onder andere voorzien van full-led-koplampen, adaptieve cruisecontrol, leren bekleding en 19-inch lichtmetalen wielen.