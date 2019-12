Audi Q7 plug-in hybrides geprijsd

Wie de prijslijsten op audi.nl er met regelmaat op naslaat, heeft de laatste tijd heel wat nieuwe modelversies en motorvarianten langs zien komen. Een belangrijke overeenkomst tussen veel nieuwe motoriseringen, is de letter 'e' achter de typenaam. Deze letter, de memoreert aan de volledig elektrische Audi e-tron, dient ter aanduiding van de plug-in hybrideversies van de reguliere modellen. Inmiddels zijn de prijslijsten van de Audi's A3, Q5, A6, A7 Sportback en A8 al aangevuld met een stekkervariant. Daar komt nu de onlangs gefacelifte Audi Q7 bij. En niet slechts in een uitvoering, maar gelijk in twee verschillende versies.

Q7 55 TFSI e quattro

Aan de basis van deze twee nieuwe Q7-varianten staat de drieliter V6 TFSI-motor op benzine. De elektromotor put zijn energie uit een accupakket dat een capaciteit heeft van 17,3 kWh. Het systeemvermogen van de Q7 55 TFSI e quattro bedraagt dankzij het elektrische zetje in de rug 381 pk, goed voor een 100-sprint in 5,9 seconden en een topsnelheid van 240 km/h. De Audi Q7 55 TFSI e quattro kan over een afstand van 43 kilometer (WLTP) geheel elektrisch worden gereden. Dat brengt het opgegeven gemiddelde benzineverbruik naar 2,8 op 100 kilometer (1 op 35,7), bij een CO2-uitstoot van 64 gram.

Q7 60 TFSI e quattro

Maar er komt ook plug-in hybrideversie van de Q7 met een nog krachtiger aandrijflijn, de Q7 60 TFSI e quattro. In deze auto leveren de benzine- en elektromotor een systeemvermogen van 456 pk, waarmee de auto in 5,7 seconden naar de 100 sprint. Opnieuw is de topsnelheid begrensd op 240 km/h. Ook voor de Q7 60 TFSI e quattro geeft Audi een elektrische actieradius op van 43 kilometer. Het gemiddeld verbruik (WLTP) is identiek aan die van de Q7 55 TFSI e, de CO2-uitstoot eveneens.

En dit kosten ze

De verkopen van de Audi Q7 55 en 60 TFSI e quattro gaan op 19 december van start. De 55-variant staat voor 85.000 euro in de vers gedrukte prijslijst, de 60-versie gaat voor 107.790 euro van de hand.