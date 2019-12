Jaguar I-Pace actieradius groter met deze gratis software-update

De Jaguar I-Pace heeft een accupakket van 90 kWh en een WLTP-actieradius van 470 kilometer. De software-update verandert niets aan de officiële actieradius, maar het praktijkbereik gaat wel omhoog. En wel met 8 procent of circa 35 kilometer.

Jaguar I-Pace: actieradius profiteert van 5 verbeteringen

De software-update is gebaseerd op twee bronnen van informatie: de opgedane ervaring uit de eTrophy en de gegevens van 80 miljoen praktijkkilometers. De raceversie heeft ervoor gezorgd dat de I-Pace minder stroom verbruikt in de Eco-stand en dat de actieve lamellen in de grille vaker sluiten om de aerodynamica te optimaliseren. Na de update opereert het accupakket op een lagere netspanning. Om uit te kunnen leggen hoe dat zich vertaalt naar een lager stroomverbruik, hadden we beter moeten opletten bij Natuurkunde.



Uit de analyse van de praktijkkilometers bleek dat het recuperatiesysteem meer energie kon terugwinnen bij lage snelheden en dat de resterende actieradius accurater berekend kon worden. Voortaan speelt de rijstijl van de bestuurder een grotere rol.

Over-the-air software-updates

De Jaguar-dealer moet de software-update installeren. Dat is meteen de laatste keer, want de update maakt de I-Pace niet alleen efficiënter, hij maakt ook over-the-air software-updates mogelijk. Zo worden Tesla’s ook geüpdatet.