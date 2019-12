Met deze racewagen gaat Peugeot meedoen aan de 24 uur van Le Mans

Er is weinig meer overgebleven van de LMP1-klasse op Le Mans en in het FIA World Endurance Championship. Audi is weg, Porsche is weg, alleen Toyota is nog over. Om Le Mans populairder te maken onder fabrikanten, heeft de organisatie een nieuwe klasse bedacht voor zogeheten hypercars. De auto’s moeten qua uiterlijk en techniek dichter bij productiemodellen liggen en minder duur zijn om te ontwikkelen.

Hybride-aandrijflijn

Aston Martin doet mee met de Valkyrie, Toyota verschijnt met de GR Super Sport aan de start en Peugeot brengt deze racewagen mee. Over de aandrijflijn van de Franse deelnemer is nog weinig bekend. Peugeot heeft alleen bevestigd dat het nog naamloze prototype een hybridesysteem zal hebben. In het uiterlijk van de racer menen we wat Group C-trekjes te herkennen: kleine hints naar de fameuze Peugeot 905.

Drie overwinningen

Peugeot heeft de 24 uur van Le Mans drie keer gewonnen: twee keer met de 905 Evo 1 Bis (1992 en 1993) en één keer met de 908 HDi FAP. De fabrikant had in 1992 een opvolger voor de 905 Evo 1 Bis klaar. Deze 905 Evo 2 Supercopter was enorm geavanceerd, heeft eind 1992 een paar testrondjes gereden op het Franse circuit van Magny Cours, maar kwam uiteindelijk nooit in actie. Peugeot besloot zich in 1994 te richten op de Formule 1.

Peugeot 905

Peugeot 905 Evo 1 Bis

Peugeot 905 Evo 2 Supercopter

Peugeot 908 HDi FAP