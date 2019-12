Per 1 januari stijgt in vijf provincies de wegenbelasting

Motorrijtuigenbelasting is in de basis overal gelijk. Dat het bedrag per provincie verschilt, komt door de opcenten, die het provinciebestuur er zelf bij op mag doen. Gelderland heeft als enige besloten om de opcenten per 1 januari te verlagen: met 2 procent. In Groningen, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant stijgt de wegenbelasting ligt.

Friese stijging

Uitschieter is Friesland, waar je volgend jaar 43 tot 73 euro meer kwijt bent aan MRB. Bij BNR zei een woordvoerder dat de verhoging volgt op een flinke verlaging vijf jaar geleden. De provincie verkocht toen aandelen Nuon, waarvan de inkomsten werden gebruikt om de opcenten omlaag te brengen. Het geld is nu op en daarom moet de wegenbelasting weer omhoog.

Duurste provincie

Drenthe is de duurste provincie. Noord-Holland de goedkoopste. Het verschil tussen de MRB voor benzine- en dieselauto’s is zoals altijd enorm. In Drenthe betaal je voor een gemiddelde benzineauto 254 euro per jaar. Voor een vergelijkbare diesel ben je 426 euro kwijt. Per 1 januari komt daar voor een oudere diesel nog 225 euro bij op.