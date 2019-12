Goodyear SoundComfort: oorverdovend stil

De Goodyear SoundComfort werd ontwikkeld voor ultieme rust in de auto. Hoe lekker is het om achter het stuur naar je favoriete muziek te luisteren. Niemand vraagt of het geluid zachter mag, niemand klaagt als je wéér naar The Rolling Stones wilt luisteren, terwijl je partner liever het verzamelde werk van Jan Smit wil beluisteren. Uiteraard is een goede geluidsinstallatie van belang om die solo van Keith Richards goed tot zijn recht te laten komen, maar de geluiden in en om de auto zélf spelen ook een rol. Vooral de motor, de wind en de banden kunnen spelbrekers zijn.



Noise, vibration and harshness

Autofabrikanten werken hard aan het verbeteren van het geluidscomfort. Noise, vibration and harshness, wordt dat genoemd. De fabrikanten besteden veel geld aan het terugdringen van de trillingen en geluiden die je in de auto ervaart. Dat doen ze met succes. Stap maar eens in een auto van dertig jaar oud en ga met 130 km/h over de snelweg rijden. Een compacte auto is tegenwoordig stiller dan een luxe zakensedan uit de tijd van Miami Vice. Ook andere dingen kunnen op je zenuwen werken: als de airconditioning te veel geluid maakt bijvoorbeeld. Of als de remmen piepen, de ruitenwissers over de voorruit schuren of er je trilling in het dashboard hoort.

Goodyear SoundComfort: stille banden

Op één ding hebben autofabrikanten geen invloed, terwijl het wél een belangrijk onderdeel is bij het ervaren van geluidsoverlast. Dat is het geluid van de banden. Het motorgeluid kan nog zo mooi achter isolerend materiaal worden verborgen, de stoelen kunnen comfortabeler zijn dan je fauteuil in je woonkamer. Maar als je daardoor het gedreun van de banden op het wegdek extra goed hoort, kun je nóg niet optimaal genieten van de stilte, of van de stem van Mick Jagger. Dat is het moment waarop de SoundComfort om de hoek komt kijken.



Er is nog een reden waarom stille banden steeds belangrijker worden: de doorbraak van hybrides en elektrische auto's. Wie wel eens in een auto met stekker heeft gereden, weet dat een elektromotor veel minder geluid maakt dan een benzine- of dieselmotor. Ideaal natuurlijk voor comfortliefhebbers. Alleen heeft elk voordeel zijn nadeel: hoe stiller de motor, des te meer het bandengeluid opvalt.



Terwijl het geluid van de motor is teruggedrongen, maken de meeste banden nauwelijks minder geluid dan tien jaar geleden. Hoe fijn is het als de ook banden hun bijdrage leveren aan het comfort? Goodyear levert daarom geluiddempende SoundComfort-banden.

Hoe maak je een stille band?

Om het geluidsniveau van banden zo laag mogelijk te houden, brengt Goodyear bij de SoundComfort-banden een schuimelement aan van open-celpolyurethaan aan op het binnenoppervlak van de band. Door deze schuimlaag worden de luchtvibraties minder, waardoor de band veel minder op de voorgrond dringt. Verder worden de resonanties in de luchtholte verminderd, zonder dat dit ten koste gaat van de rijprestaties. Het verschil is groot: de SoundComfort-technologie maakt het bandengeluid in het interieur van de auto tot de helft lager in vergelijking met conventionele banden. Het schuim is zo licht dat het geen invloed heeft op de prestaties en het verbruik (of de actieradius) van de auto. De SoundComfort-banden zijn bij uitstek geschikt voor hybrides of elektrische auto's, maar ook in benzine- en dieselauto's zijn ze oorverdovend stil. Kom er maar in, Mick en Keith!



SoundComfort product van het jaar 2019

De geluiddempende Goodyear SoundComfort-technologie is in België en Nederland verkozen tot Product van het Jaar 2019. De Product van het Jaar-award is ’s werelds grootste award voor productinnovatie op basis van consumentenstemmen. 5000 consumenten brachten hun stem uit in een nationaal representatieve studie uitgevoerd door Nielsen, een wereldwijde leider in consumentenonderzoek.