Record! Deze mannen reden 4500 kilometer door de VS in 27 uur

Als we hun route invoeren op Google Maps zien we dat hij meer dan 4500 kilometer lang is. Toman, Tabbutt en Chadwick zijn begonnen bij de Red Ball Garage in New York City en geëindigd in Redondo Beach, Californië. Een simpel rekensommetje leert dat ze de Verenigde Staten zijn overgestoken met een gemiddelde snelheid van 160 km/h. Volgens de heren hebben ze een maximumsnelheid van 310 km/h bereikt.

Erwin 'Cannonball' Baker

De Cannonball Run is genoemd naar Erwin ‘Cannonball’ Baker, een coureur die tussen 1910 en 1930 diverse records zette op de route tussen oost en west. Zijn bijnaam kreeg hij toen een journalist van een New Yorkse krant hem vergeleek met de snelle Cannonball Express-trein. De eerste moderne Run werd in 1971 verreden door Brock Yates en Steve Smith van Car And Driver. Het voorlaatste record stamt uit 2013, toen Ed Bolian en Dave Black een tijd van 28 uur en 50 minuten neerzetten.

Mercedes-AMG E 63

Toman, Tabbutt en Chadwick snoepten daar liefst 1 uur en 25 minuten vanaf. Ze gebruikten daarvoor een aangepaste Mercedes-AMG E 63 met zo’n 700 pk. Het model is standaard voorzien van allerlei koolstofvezel details, maar Toman heeft die afgeplakt met zilverkleurige tape. Datzelfde deed hij met de achterlichten, die nu op die van een oudere Honda Accord lijken. Dit alles om de Mercedes-AMG een stuk minder opvallend te maken.

Radardetectoren

De cabine van de E 63 werd volgestouwd met twee radardetectoren, een laserblokker, een systeem dat vliegtuigen kan detecteren (in de Verenigde Staten controleert de politie ook vanuit de lucht op snelheid) en een knop om de remlichten en achterlichten uit te schakelen. Verder gebruikten Toman, Tabbutt en Chadwick twee mobiele apparaten met de Waze-navigatieapp erop, twee GPS-systemen van Garmin, een politiescanner en een bakkie (een CB-radio).

Extra brandstoftank

Daarbij riepen de mannen de hulp in van achttien vrienden. Die waarschuwden voor politiecontroles en reden soms voor de Mercedes uit om voorliggers naar de rechterbaan te krijgen. Toman en Tabbutt bestuurden de E 63. Chadwick zat op de achterbank, met een gestabiliseerde verrekijker de horizon in de gaten te houden. Van de 27 uur en 25 minuten hadden de recordbrekers slechts 22 minuten nodig om te tanken, wat vooral te danken is aan de grote extra tank in de kofferbak.