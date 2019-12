Bentley viert Pikes Peak-record met gelimiteerde Continental GT W12

Eind juni zette Bentley een nieuw record voor productieauto’s neer op de Pikes Peak International Hill Climb in de Amerikaanse staat Colorado. Drievoudig Pikes Peak-kampioen Rhys Millen reed een Continental GT W12 in 10 minuten en 18,488 seconden de 4300 meter hoge berg op. Het parcours – dat sinds 2012 helemaal geasfalteerd is – kronkelt zich in 156 bochten omhoog.

Vijftien stuks

De Continental GT W12 Limited Edition – waarvan vijftien stuks worden gebouwd – is in dezelfde groene kleur gespoten als de recordbrekende Bentley. Contrasterende zwarte details, een koolstofvezel bodykit en Pirelli P Zero’s met groene strepen op de bandwangen geven de luxecoupé een sportieve uitstraling. Wie niet zo wil opvallen, kan de Limited Edition ook in het zwart nemen.

Honderdjarig bestaan

In 2019 vierde Bentley zijn honderdjarig bestaan. Klanten die dat willen, kunnen op de Continental GT W12 Limited Edition een speciale grille bestellen, met daarin het getal 100 in wit. In het interieur komt het groen van de buitenkant terug op onder meer het stuur, de stoelen en de speakers. Op het dashboard is een deel van het Pikes Peak-parcours afgebeeld, met daarbij de recordtijd.

Twinturbo W12

Onder de motorkap snort nog altijd de bekende twinturbo W12-motor. Het 6,0-liter blok levert een vermogen van 635 pk en 900 Nm koppel. Daarmee gaat de 2144 kilo wegende Continental GT in 3,7 seconden naar 100 km/h en door naar een topsnelheid van 333 km/h. De Limited Edition is niet als Continental GT V8 beschikbaar.