Fijnstoftoeslag voor oudere diesels geldt niet voor oldtimers

In 2020 introduceert de overheid een fijnstoftoeslag voor oudere personenauto’s en bestelwagens op diesel. Voor de gemiddelde dieselrijder (met een auto tussen de 1351 en 1450 kilogram) komt er op jaarbasis 225 euro aan belasting bij. Dit geldt voor diesels zonder roetfilter van vóór 1 september 2009 met een hogere fijnstofuitstoot dan 5 milligram per kilometer.

Oldtimers

Voor auto’s van 40 jaar of ouder hoeft helemaal geen motorrijtuigenbelasting worden betaald. En toch zijn er eigenaren die een brief over de fijnstoftoeslag hebben ontvangen, aldus de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC). Dat is onterecht, laat de overheid in een reactie weten. De roettax geldt niet voor oldtimers.