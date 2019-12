De vernieuwde Jaguar F-Type kijkt boos

Ken je de film The Gremlins? Die ging over een schattig ogend, pluizig beestje met grote onschuldige ogen. Vertedering alom! En als het diertje in aanraking kwam met water, dan vermenigvuldigde hij zich in hoog tempo. Daar kan geen nest goldenretrieverpuppies tegenop! Maar die knuffelbeestjes moest je niet na 12 uur voeren. Dan ontpopten ze zich tot heel vervelende, kwaadaardige monstertjes.

F-Type toont zijn tanden

Wie heeft de Jaguar F-Type na middernacht te eten gegeven? Oogde de sportwagen met zijn grote vierkante koplampen bijna net zo lief als Gizmo uit The Gremlins, na een ingrijpende facelift oogt de F-Type als een bloeddorstig monster. Die grote lichtunits zijn vervangen door lage, scherpe LED-koplampen die de F-Type een snode uitstraling geven. Ook de vierkante grille is een stukje breder getrokken, alsof de honger van de F-Type naar asfalt niet te stillen is. Uiteraard horen bij de facelift ook andere bumpers, terwijl de achterlichten een wat hoekigere vorm hebben gekregen.

Infotainment weer up-to-date

Ook aan boord zijn de veranderingen grondig. Uiteraard profiteert de F-Type van de moderne infotainment die compatible is met Android Auto en Apple CarPlay. Onze ervaringen met dit systeem in de Range Rover Evoque en Jaguar XE zijn positief. Daarnaast is het analoge instrumentarium vervangen door een breed tft-scherm, waarop alle klokken en meters en displays worden vertoond.

Nieuwe V8 met 450 pk

Met de komst van de vernieuwde F-Type, neemt Jaguar definitief afscheid van de drieliter V6-motor met supercharger. Om het gat tussen de 2-liter viercilinder turbomotor en de 5-liter V8-motoren op te vullen, is van de achtcilinder een versie met een teruggeschroefd vermogen van 450 pk geïntroduceerd. Deze V8 - mét supercharger - heeft een koppel van 580 newtonmeter. Deze nieuwe motorvariant komt zowel met achter- als met vierwielaandrijving. Topmodel blijft de meest bloeddorstige F-Type van allemaal: de R-versie met 575 pk.