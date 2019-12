Luister en huiver! De Aston Martin Valkyrie klinkt onwerelds

Dit 2 minuten durende filmpje (zie onder) is in november opgenomen tijdens een evenement op het circuit van Silverstone. Aston Martin toonde er een productieprototype van de Valkyrie aan kopers. Want ja, op deze wereld bestaan 150 mensen die de ruim 3 miljoen euro kosten hypercar hebben gereserveerd. Mensen waar we een gruwelijke hekel aan hebben, ook al kennen we ze niet.

Atmosferische V12



Want kijk toch eens wat ze krijgen. De Valkyrie weegt iets meer dan 1000 kilogram en haalt 1160 pk en 900 Nm koppel uit een atmosferische 6,5-liter V12 en een elektromotor. Is een hybride saai? Niet als hij bij Aston Martin weg komt! Want de Valkyrie gaat naar verluidt in 2,5 seconden van stilstand naar 100 km/h. Zijn twaalfcilindermotor draait daarbij maximaal 11.100 toeren per minuut!

24 uur van Le Mans



Is dat alles niet genoeg? Dan levert Aston Martin ook nog 25 AMR-versies van de Valkyrie. Die mogen niet de openbare weg op en zijn speciaal bedoeld voor circuitgebruik. Aston Martin gaat twee ervan inzetten in de nieuwe supersportwagenklasse van het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans.

Red Bull



De Valkyrie is ontwikkeld samen met het Formule 1-team van Red Bull. Aston Martin werkt met de renstal aan nóg een model, de Valhalla. De auto heeft de bijnaam ‘ Son of Valkyrie’ gekregen. Niet alleen omdat hij op de Valkyrie lijkt, maar ook omdat zijn aandrijflijn een vergelijkbare opzet heeft. De Valhalla combineert een turbo-V6 met een elektromotor en levert 1000 pk.