Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+Top – Je verliest nauwelijks tijd door 100 km/h te rijden

We weten (en begrijpen) dat de lagere snelheidslimiet niet populair is onder jullie, maar bekijk het ook eens positief. We namen de proef op de som en ondervonden dat het tijdverlies op een woon-werkafstand verwaarloosbaar is. En je auto wordt nog zuiniger van 100 km/h rijden ook.

+Top – Eindelijk een bereikbare Lamborghini!

Tenminste, als je een PlayStation 4 hebt en het racespel Gran Turismo Sport … Lamborghini onthulde afgelopen week deze spectaculaire Lambo V12 Vision Gran Turismo. En wonderlijk voor zo’n digitaal conceptmodel: hij heeft geen honderdmiljoenmiljard pk, maar ‘slechts’ 785 pk.

+Top – De Audi e-Tron krijgt er 25 hele kilometers bij

Nee, nou niet lacherig doen over die 25 extra kilometers die de Audi e-Tron 55 Quattro erbij krijgt. Daarmee kun je gewoon van Engeland naar Duitsland rijden. Het buurtschap Engeland bij Slagharen, bedoelen we dan.

-Flop – Dieselrijders zijn weer het haasje

De overheid introduceert in januari een nieuwe roettax. Niet voor Pieten met zwarte vegen op hun gezicht, maar voor bezitters van oudere diesels. Die gaan gemiddeld 225 euro per jaar meer betalen voor hun horroroliestokers des doods.

-Flop – ‘Maybang’ van de Mercedes-Maybach GLS 600

Aaaaah! Die Mercedes-Maybach GLS 600 moet je niet ’s nachts tegenkomen in een verlaten steegje. Met zijn Hannibal Lecter-achtige traliewerk op de neus en overdaad aan glimmend chroom is hij veel te wansmakelijk voor Europese kopers. Hij is dan ook vooral bedoeld voor China en de VS. Gelukkig.