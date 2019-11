F1-vooruitblik GP Abu Dhabi: Een waardige seizoensafsluiter

Het Yas Marina-circuit is hypermodern, geld speelde geen rol bij de ontwikkeling. Het circuit zelf is dan weer niet het meest uitdagende, maar gezien de plek op de kalender, is het wel altijd speciaal. Of de druk staat vol op de ketel, of hij is er juist volledig vanaf. Het is hoe dan ook een Grand Prix om naar uit te kijken, al zal de maandagochtend erna een beetje gek ­voelen. Weer een seizoen voorbij.

Veel stop-and-go

"Dit is een mooie afsluiter van het Formule 1-seizoen", vindt voormalige Formule 1-coureur Giedo van der Garde. "Ze hebben hier een mooi circuit neergezet, waar altijd veel mensen op af komen. Het circuit zelf is redelijk, beetje veel stop-and-go, maar wel gaaf als je onder het hotel doorgaat. De zondagavond na de race is altijd wel een feestje, dan gaat men over het algemeen goed los. Ja, ze hebben het wel goed voor elkaar in Abu Dhabi. Niks mis mee.”

Yas Marina Circuit

Aantal bochten: 21

Circuitlengte: 5554 meter

Ronderecord: 1:40,279 (Sebastian Vettel, Red Bull, 2009)

Aantal ronden: 55

Race-afstand: 305 km

Top 3 in 2018

1 Lewis Hamilton (Mercedes-AMG)

2 Sebastian Vettel (Ferrari)

3 Max Verstappen (Red Bull)