Rijbewijs verlopen: mag je nog autorijden?

Rijbewijs verlopen, auto niet verzekerd



Rijd je in je auto en is je rijbewijs verlopen? Dan ben je niet verzekerd. Veroorzaak je dus een aanrijding, terwijl je geen geldig rijbewijs hebt, dan ontvang je geen vergoeding van je verzekeraar. Dit betekent dat je alle schade zelf moet betalen. Niet alleen van je eigen auto, maar ook die van de auto die je hebt aangereden. Dit kan in de papieren lopen wanneer er ook sprake is van persoonlijke schade en iemand invalide raakt of arbeidsongeschikt na de aanrijding.

Boete voor rijden met ongeldig rijbewijs

Heb je een WA + beperkt casco of een allriskautoverzekering? Dan ben je voor bepaalde schades wel nog steeds verzekerd met een verlopen rijbewijs. Denk aan diefstal van je auto of stormschade als je auto op de parkeerplaats staat. Ook dit is niet eeuwig geldig, dus het tijdig verlengen van je rijbewijs is nog steeds belangrijk. Naast dat je niet verzekerd bent met een ongeldig rijbewijs, staat er ook een boete op rijden met een verlopen rijbewijs. Is je rijbewijs minder dan een jaar verlopen? Dan is de boete 95 euro. Is je rijbewijs langer dan een jaar verlopen dan 1 jaar, is de boete al 360 euro.



Voorkom een verlopen rijbewijs



Slim dus om te voorkomen dat je gaat rijden met een verlopen rijbewijs. Check of je berichten van de overheid wel ontvangt in je mailbox en lees deze berichten ook goed door. Voorkom dat je niet de weg op mag en verleng je rijbewijs tijdig. Dit kan bij de gemeente waar je woont. Soms zelfs online! Neem voor de aanvraag een goedgekeurde pasfoto mee, een geldig legitimatiebewijs en je huidige rijbewijs. Een normale aanvraag duurt één week. Heb je haast? Dan kun je tegen extra betaling ook je nieuwe rijbewijs ophalen binnen 2 werkdagen.

Bang dat je opnieuw rijexamen moet doen? Geen paniek. Als je je rijbewijs gaat verlengen, is het niet nodig om opnieuw rijexamen te doen als je rijbewijs is afgegeven na 30 juni 1980 en niet is verlopen voor 30 juni 1985.