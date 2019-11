Afscheid van de Maserati GranTurismo

We geven het volmondig toe: een stoplichtsprint met een Tesla in Ludacrous-mode is sensationeel. Maar voor kriebels vanuit de onderrug tot aan de kruin hebben wij een auto nodig die op een ouderwets dieet van fossiele brandstoffen leeft. Schoolvoorbeelden van heftig klinkende verbrandingsmotoren vinden we bij Maserati. We geven dan ook met leedwezen kennis van het verscheiden van de Maserati GranTurismo en Maserati GranCabrio - beide geboren met een in Maranello ontwikkeld V8-hart.





Hooivork



Bij het debuut van de Maserati GranTurismo in 2007 heeft de Ferrari-motor een inhoud van 4,2 liter, waarmee hij goed is voor 405 pk en 460 newtonmeter. De GranTurismo staat op het ingekorte platform van de Quattroporte, niettemin is het met een lengte van 4,88 meter een forse coupé. Ook qua styling zijn er overeenkomsten met de grote sedan, al heeft Pininfarina de neus van de GranTurismo nog een drietandje intimiderender gemaakt. Naast het Maserati-embleem in de grille oogt de riek van een boze boer als een gebaksvorkje. Door het forse gewicht van de GranTurismo (bijna 1800 kg) blijven de prestaties wat achter bij de verwachtingen en een lichtvoetige sportwagen kun je de GranTurismo niet noemen.

Dikke Duitsers

Als weerwoord presenteert Maserati in 2008 de GranTurismo S. Hierin is de V8 opgeboord tot 4,7 liter, wat resulteert in meer vermogen (440 pk), een hoger koppel (490 Nm) en iets vlottere prestaties. De volvette coupé sprint nu in 4,9 seconden naar de 100 km/h en op topsnelheid (290 km/h) laat hij de meeste dikke Duitsers achter zich. In 2009 krijgt de GranTurismo gezelschap van de GranCabrio. Hij is minstens zo mooi als zijn coupébroer, maar tevens is-ie nóg zwaarder. Maserati begint de kritiek op de zwaarlijvigheid van zijn sportiefste modellen zat te worden en presenteert in 2010 de GranTurismo MC Stradale. Die weegt 'slechts' 1670 kilo, ligt dichter bij het asfalt en heeft een vermogen van 450 pk. Gezeten in zijn racestoel kan de bestuurder de dieetversie nét over de magische grens van 300 km/h jagen. Eindelijk houden de prestaties en het rijgedrag gelijke tred met de looks en het geluid.





Facelifts voor de Maserati GranTurismo

In 2012 volgt een facelift, waarbij de bumpers en de koplampen worden aangepakt. Vijf jaar later is het tijd voor de volgende opfrisbeurt. De 4,2-liter motor vervalt en het vermogen van de 4,7-liter gaat naar 460 pk. Het front oogt hoekiger en doet denken aan dat van de Maserati Alfieri. Dat studiemodel lijkt in 2014 de voorbode van de nieuwe GranTurismo, maar zover komt het niet. Door de torenhoge CO2-uitstoot van 330 g/km worden de GT en GC duurder dan de prestaties rechtvaardigen. Alleen wie prioriteit geeft aan de typische Maserati-uitstraling en het bijbehorende V8-geluid, valt als een blok voor dit tweetal.





Over en uit



Maar nu is het dus over en uit en een opvolger laat nog tot 2021 op zich wachten. Waar die zijn motor vandaan haalt, is nog onduidelijk, want Ferrari heeft het contract met Maserati opgezegd. Wel heeft Maserati aangegeven dat de nieuwe auto qua design voortborduurt op zijn voorganger. Tevens is bekendgemaakt dat de nieuwe GranTurismo, anders dan andere toekomstige Maserati's, géén geëlektrificeerde aandrijflijn krijgt. Er is dus hoop voor de liefhebbers van kippenvel.