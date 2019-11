Aston Martin DBS Superleggera brengt ode aan Concorde

De reden? Er zijn er twee. Het is vijftig jaar geleden dat de supersonische Concorde voor het eerst opsteeg en British Airways bestaat honderd jaar. Bovendien vond de laatste vlucht met de Concorde op 26 november 2003 plaats.

Stijgende brandstofprijzen

Het vliegtuig werd in de jaren zestig ontwikkeld door de British Aircraft Corporation (BAC) en het Franse Sud-Aviation. Een groot aantal vliegmaatschappijen had interesse in de Concorde, maar uiteindelijk plaatsten alleen British Airways en Air France orders.

Door stijgende brandstofprijzen in de jaren zeventig was het dorstige toestel niet langer renderend. De Concorde is het enige supersonische vliegtuig dat ooit in passagiersdienst heeft gevlogen. Op de route Londen – New York haalde het een snelheid van mach 2,04 (2180 km/h).

Rood, wit, blauw



Het machgetal is terug te vinden op de zonneklep van de Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition. De sportwagen is uitgevoerd in de kleuren van British Airways: rood, wit en blauw, met een voorstelling van een vliegende Concorde in de luchtroosters achter de voorwielen.

Het interieur baadt in prachtig donkerblauw leer. Links en rechts zijn verwijzingen naar de Concorde te vinden, zoals de registratiecode G-BOAC, die bij het vlaggenschip van de Britse Concorde-vloot hoort: het toestel dat in Manchester staat tentoongesteld.

Tien exemplaren

Voor de aandrijving van de Concorde Edition zorgt nog steeds de bekende 5,2-liter twinturbo V12 van Aston Martin. De monsterlijke krachtbron produceert 725 pk en 900 Nm koppel. Daarmee bereikt de DBS Superleggera een topsnelheid van 340 km/h.

Aston Martin bouwt niet meer dan tien exemplaren van de DBS Superleggera Concorde Edition. Een deel van de opbrengst gaat naar de Britse Air League Trust: een organisatie die kansarme kinderen leert vliegen en een technische opleiding geeft.