Overheid introduceert in 2020 roettax voor oudere diesels

Een fijnstoftoeslag, noemt de overheid de extra belasting, die voor personenauto’s en bestelwagens gaat gelden. Voor een gemiddelde diesel, met een gewicht tussen 1351 en 1450 kilogram, bedraagt hij 225 euro per jaar.

Verschillende situaties

Er zijn verschillende situaties waarin dieselrijders de fijnstoftoeslag moeten betalen: als de uitstoot van fijnstof hoger is dan 0,005 gram/km of 0,01 gram/kWh, als het roetfilter is verwijderd of als de eerste toelating vóór 1 september 2009 ligt en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd bij de RDW.

Twee keer zo hoog

De wegenbelasting voor diesels is nu al meer dan twee keer zo hoog als die voor benzineauto’s. Gaan we uit van de gewichtsklasse die hierboven wordt genoemd, dan zijn benzinerijders 740 euro per jaar aan wegenbelasting kwijt en dieselrijders maar liefst 1484 euro.

Dieselverbod Amsterdam

Amsterdam maakte bekend oudere diesels te gaan verbieden. Vanaf november 2020 is het gebied binnen de ringweg A10 alleen toegankelijk voor Euro 4-diesels (vanaf 2006). Inwoners die nog een Euro 3-diesel of ouder hebben, kunnen een sloopvergoeding krijgen van tussen 500 en 2000 euro.