Hoeveel tijd verlies je door 100 km/h te rijden? Wij zochten het uit

Collega Gert Wegman en ik wonen allebei in de omgeving van Amersfoort. En dat betekent dat we iedere morgen bijna 80 kilometer moeten rijden naar de Autowereld-redactie, die in Nijmegen zit. Hoe lang we over die afstand doen, hangt van de verkeersdrukte af, maar meestal zitten we zo’n 50 minuten in de auto.

Van Nijmegen naar Amersfoort

We besloten ons experiment op de terugweg te doen. We vertrokken op een woensdagmiddag om 15:30 van ons kantoor aan het Jonkerbosplein in Nijmegen en spraken af elkaar te ontmoeten bij een tankstation aan de Hogeweg in Amersfoort. Gert zou zich aan de huidige snelheidslimiet houden (100 en 120 km/h op ons traject) en ik zou strak 100 km/h blijven rijden.

Minder tijdverlies dan je denkt

Via de A73, A50, A12, A30 en A1 reden we van Nijmegen naar Amersfoort – de reisafstand bedroeg precies 77,4 kilometer. Gert was na 50 minuten en 14 seconden ter plekke. De motor van zijn Volvo V50 stond nog na te tikken toen mijn C30 in het zicht kwam. Ik had er 53 minuten en 43 seconden over gedaan: slechts 3,5 minuut langer.

Drukte op de snelweg

Nou gebiedt de eerlijkheid om te zeggen dat zowel Gert als ik eerder op de dag iets sneller zouden zijn geweest. Volgens Gert was het op sommige stukken door de drukte bijna onmogelijk om 120 km/h te rijden. Hetzelfde gold voor mij. Vooral op het laatste stuk – op de A1 van Barneveld naar Amersfoort – kwam ik eerder op 90 km/h uit dan op 100.

Lager brandstofverbruik

Tijdens mijn rit heb ik ook bijgehouden wat langzamer rijden voor mijn verbruik betekent. Ik gebruik mijn Volvo vrijwel uitsluitend voor woon-werkverkeer en dan verbruikt hij gemiddeld 7,7 l/100 km (1 op 12,9). Ik rijd dan 90 procent van de tijd op de snelweg met een snelheid van 120 km/h. Tijdens ons 100 km/h-experiment kwam mijn verbruik een stuk lager uit op 6,9 l/100 km (1 op 14,4).



Gas geven wordt afgestraft



Gert probeerde tijdens onze testrit, zodra het maar enigszins kon, zo vlug mogelijk de 120 km/h aan te tikken. Hiervoor bestrafte zijn V50 D5 Geartronic hem met een hoger verbruik dan normaal. In plaats van de gebruikelijke 6,4 l/100 km (1 op 15,6), realiseerde hij op deze rit een gemiddelde van 7,0 l/100 km (1 op 14,3).