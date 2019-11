Mercedes-Maybach GLS 600 richt vizier op Rolls-Royce en Bentley

In 2002 bracht Mercedes-Benz het klassieke luxemerk Maybach terug op de markt. Jammer genoeg verkochten de 57 en 62 zo slecht dat in 2012 werd besloten om er helemaal mee te stoppen. En toch kwam Maybach in 2015 terug, als luxe sublabel van Mercedes-Benz.

Twee zitrijen

De Mercedes-Maybach S 560 (die er alleen met lange wielbasis is) krijgt nu gezelschap van de GLS 600. Hij is niet langer dan de standaard-GLS, maar biedt toch meer ruimte achterin. Dit komt omdat de Maybach geen drie zitrijen heeft, maar twee. Hij is er als vier- of vijfzitter.

V8 met twee turbo's

Achter de wat protserige grille schuilt een 4,0-liter V8 met twee turbo’s, die goed is voor 558 pk en 730 Nm. De Mercedes-Maybach GLS 600 rolt op 22- of 23-inch lichtmetalen wielen en is uitgerust met luchtvering. Om de instap te vergemakkelijken zakt hij een paar centimeter dichter bij de grond.

Halverwege volgend jaar

De Mercedes-Maybach GLS 600 komt halverwege volgend jaar op de markt. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt (en ook weinig relevant trouwens). De ‘gewone’ GLS is er vanaf 127.373 euro.