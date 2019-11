Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+Top – Wij zijn overtuigd: Seat Mii Electric en Volkswagen E-Up!

Deze week ging collega Gert op pad met zowel de Seat Mii Electric als de vernieuwde Volkswagen E-Up. Met de voor hem zo kenmerkende doch gezonde kritische blik, kroop hij achter het stuur van de elektrische tweeling. En wat blijkt? Ze maken allebei een zeer volwassen indruk, met een actieradius van 260 (overal naartoe) tot 360 kilometer (alleen binnen de bebouwde kom) kom je een aardig eind en ze zijn niet eens onbetaalbaar. Opnieuw zagen we Gert over de redactievloer flikflakken, maar dat zijn we inmiddels van 'm gewend. Daarmee uit hij zijn tevredenheid.







+Top – In de Tesla Cybertruck waan je jezelf de Terminator

Alsof de piramide van het Louvre in Parijs het wel welletjes vond en ervandoor is gegaan: je hoofd slaat beslist op hol, als je de opvallende driehoekige Tesla Cybertruck in het wild tegenkomt. Overigens gebeurt dat op z'n vroegst pas in 2022. Toch hoort de elektrische pick-up truck in dit lijstje thuis, want hij is goed voor 400 kilometer op een acculading en 7000 kilo aan trekgewicht. En wat is hij overheerlijk schaamteloos stoer, met zijn rvs-carrosserie en gepantserde ruiten!

+Top – Alleme-Mach-E's: de elektrische Ford Mustang Mach-E

Wij stonden paf, toen we twee weken geleden - strikt geheim, tot afgelopen maandag mochten we niets verklappen - oog-in-oog stonden met de nieuwe Ford Mustang Mach-E. De elektrische SUV doet weliswaar in niets denken aan de klassieke musclecar, maar gezien de indicatieve vanafprijs van 49.000 euro en het zeer overtuigende design zou deze elektrische SUV wel eens een eersteklas kaskraker kunnen worden. We kunnen niet wachten op de eerste proefrit!





-Flop – Facelift voor Alfa Romeo Stelvio en Giulia? Gefopt!

Groot nieuws! De Alfa Romeo Stelvio en Giulia ondergaan een grondige update. Maar bij de onthulling bleken de veranderingen niet veel verder te reiken dan wat frisse lakkleuren en mooiere materialen in het interieur. Ook al konden beide auto's dat laatste inmiddels wel gebruiken, wat bij de introductie van de vernieuwde Stelvio en Giulia vooral is blijven hangen, is het gevoel dat we gefopt zijn ...





-Flop – 3000 euro korting op een Seat Mii Electric - maar niet voor jou!

De Seat Mii Electric gaat nú al in de bonusaanbieding. Snelle beslissers maken kans op een korting van maar liefst 3000 euro! Dan kost de auto nog maar 20.400 euro. Waar wacht je nog op? Nou ja, de kans dat je voor die korting in aanmerking komt, is ongeveer net zo groot als Gaston Starreveld aan je voordeur (Góéie-morgen!) met een cheque van 3000 euro, want uitsluitend de eerste 50 kopers van de Mii Electric hebben prijs. Weet je wat? Laat de voordeur maar dicht ...