Koplampen Audi e-tron Sportback kunnen zwart-witfilms projecteren

Dankzij Mat Watson van het YouTube-kanaal Carwow weten we het antwoord. De geavanceerde koplampen projecteren animaties op de muur of vloer voor de Audi e-tron Sportback. Er zijn vijf animaties om uit te kiezen. Elk is haarscherpe mix van lijnen, vlakken en cirkels. In de onderstaande video zie je wat we bedoelen. Het schouwspel begint bij 1:38 minuut.

Zwart-witfilms projecteren met 1 miljoen microspiegel



“De digitale matrix LED-koplampen zijn technisch in staat om zwart-witfilms te projecteren.”

In de video zie je niet alleen de verschillende animaties, Watson vertelt dat de digitale matrix LED-koplampen technisch in staat zijn om zwart-witfilms te projecteren. De nieuwe koplampen maken gebruik van een chip met een miljoen microspiegels die tot 5000 maal per seconden kunnen bewegen. Dit verklaart hoe de koplampen in hoge resolutie kunnen projecten.

Hallo, welkom en doei

De animaties zijn bedoeld om je welkom te heten als je de Audi e-tron Sportback nadert of om je uit te zwaaien als je ‘m vergrendeld. Het uitbundige afscheid doet ons denken aan deuntje waarmee Windows XP werd afgesloten: tu du du dun.