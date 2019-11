De carrosserie van de Cybertruck is gemaakt van roestvrij staal, de ruiten van gepantserd glas. Snel is hij ook: de sprint van 0 naar 100 km/h is klaar in 6,5 seconden. De actieradius is 400 kilometer. En dan heb je nog de braafste versie, met achterwielaandrijving en één elektromotor. De Cybertruck is er ook met twee elektromotoren en vier aangedreven wielen. Dan kom je ongeveer 500 kilometer ver met één acculading en duurt de honderdsprint 4,5 seconden. Het non plus ultra is de versie met drie elektromotoren. Die heeft nog geen 3 seconden nodig voor de sprint naar 100 km/h en kan 800 kilometer rijden op één accu. Wie een caravan heeft, hoeft niet bang te zijn dat de Cybertruck dat niet aankan. Hij mag 7000 kilo trekken. Het dashboard bestaat uit niet meer dan een stuur en een 17-inch touchscreen.

Cybertruck in Nederland



Komt de Cybertruck echt of is dit een leuk grapje van Tesla? Je verwacht het tweede, maar Tesla zet op zijn Amerikaanse website gewoon prijzen van de Cybertruck. De versie met één elektromotor kost 39.990 dollar, voor 10.000 dollar meer krijg je de versie met twee elektromotoren. De opper-Cybertruck met drie elektromotoren gaat 69.900 dollar kosten. Moet je wel even een aanbetaling doen van ... 100 dollar. De productie start eind 2021, de duurste versie komt eind 2022. Of de Cybertruck ook Nederland zal verpulveren? Je kunt ook op de Nederlandse website al een aanbetaling doen van 100 euro. Al staan er bij ons geen prijzen bij de Cybertruck. We checkten nog even de datum, het is géén 1 april.