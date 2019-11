Toyota was een beetje laat met zijn plug-in hybrides. Vandaar dat het reclamebureau zo slim was om te adverteren dat opladen zo'n gedoe was en dat Toyota niet van gedoe hield. Maar de plug-in hybride is een rage en Toyota wil niet meer aan de zijlijn toekijken. De Toyota RAV4 is er binnenkort dan ook met stekker (PHEV). Hij is de sterkste RAV4 en levert in totaal 306 pk. Begin 2019 kwam de huidige Toyota RAV4 op de markt.



60 kilometer elektrisch



Genoeg gesneerd. Wat kan de Toyota RAV4 PHEV allemaal? Zuinig zijn bijvoorbeeld: hij stoot maar 30 gram CO2 per kilometer uit en kan 60 kilometer puur op de elektromotor rijden. Dat is best veel, de meeste merken halen rond de 50 kilometer. De sprint naar 100 km/h is volgens Toyota in 6,2 seconden afgerond. Vierwielaandrijving is standaard. Wat we nog meer kunnen vertellen? Eigenlijk niet: meer wil Toyota nog niet kwijt over de RAV4 Plug-in Hybrid.



Wanneer komt de Toyota RAV4 Plug-in hybrid?



Naar verwachting verschijnt de SUV in de tweede helft van 2020 op de Nederlandse markt. De prijzen zijn nog niet bekend.