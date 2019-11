Autorijden en je mobiele telefoon: wat moet je weten?

Uitbreiding verbod vanaf juli 2019

Sinds 1 juli 2019 is het niet alleen verboden om je mobiele telefoon vast te houden tijdens het rijden, maar geldt dit verbod voor alle andere mobiele elektronische apparaten. Denk aan je navigatiesysteem, tablet of muziekspeler.

Wat mag wel?

Vasthouden tijdens het rijden is dus verboden, maar je mag wel nog handsfree bellen. Het klemmen van je apparaat tussen oor en schouder hoort daar niet bij, maar via de speaker of oortjes mag wel. Gebruik je je telefoon in een houder voor de route? Dan mag je wel een alternatieve route accepteren tijdens het rijden. Een nieuwe route zelf instellen, mag tijdens het rijden niet.

Wat als ik in de file of op een parkeerplaats sta?

Als je op een parkeerplaats stilstaat, is het wel toegestaan om je mobiele apparaten te gebruiken in de auto. Je staat namelijk stil en hoeft dus niet op de weg te letten. Sta je in de file? Ook dan is het toegestaan om je elektronische apparatuur vast te houden. Als je weer gaat rijden, moet je je telefoon of navigatiesysteem wel weer netjes in de houder zetten.

Verzekering en aanrijding door telefoongebruik?



Wanneer je tijdens het rijden je telefoon gebruikt, heb je niet je volledige aandacht bij het verkeer. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Veroorzaak je een ongeluk doordat je op je telefoon zat? Als de verzekeraar kan bewijzen dat telefoongebruik achter het stuur de oorzaak van de schade was, krijg je geen vergoeding. Dit is zowel bij een WA-verzekering als bij een WA + volledig casco autoverzekering.

Dit is ook een van de redenen dat steeds meer bestuurders een dashcam gebruiken. Dit is een kleine camera die je in je auto op het dashboard of de voorruit zet. Tijdens het rijden neemt deze dashcam alles op wat je onderweg door je voorruit ziet. Als je schade hebt, kunnen de beelden aantonen wat er precies is gebeurd.