Auto Review december 2019: gratis voorproefje

Rij-impressie: Porsche Taycan

Wat waren Porsche-liefhebbers boos toen hun merk in 1997 overstapte van lucht- naar watergekoelde motoren! Nu hoor je ze gek genoeg niet. Terwijl de splinternieuwe Taycan toch een veel grotere stap is. Misschien vermoedden ze al wat wij nu aan den lijve hebben ondervonden: de sportwagen is elektrisch, maar bovenal nog steeds een echte Porsche.

Rij-impressie: Renault Captur



Stoppen doe je op je hoogtepunt. In 1981 werd wijlen bokser Muhammad Ali keihard met de gebroken neus op deze wijsheid gedrukt. Net als Ali had de Renault Captur aan het begin van zijn carrière nauwelijks concurrenten. Maar nu zijn er wel twintig compacte suv’s die de Fransman graag tegen het asfalt zouden meppen. Toch weet Renault van geen ophouden: de splinternieuwe Captur is klaar voor de tweede ronde.

Rij-impressie: Mazda CX-30



Als Mazda een model introduceert met ‘MX’ in de naam, kun je er zeker van zijn dat er iets bijzonders aan de hand is. De MX-5 werd een legendarische sportwagen, op de Tokyo Motor Show werd de MX-30 onthuld, de eerste volledig elektrische Mazda. Wij rijden vast in een prototype.

Beleving: Japanse sportwagens

Japanse sportwagens werden lange tijd niet zo serieus genomen. Liefhebbers waren vooral gevoelig voor de auto's uit Duitsland, Italië en Engeland. Maar de waardering begint te komen, Japan wordt inmiddels voor vol aangezien. We brengen vijf spannende auto's bij elkaar: de Honda NSX, de Lexus RC F, de Nissan GT-R, de Subaru BRZ en de Toyota GR Supra.

Test: Volvo XC90

Alle kleine beetjes helpen tegen klimaatverandering. De Volvo XC90 is nu leverbaar als mild hybrid. Dat is niet genoeg om de ruim twee ton wegende auto écht zuinig te krijgen, maar je vergeeft de XC90 veel als je kennis maakt met zijn grandioze comfort.

Vergelijkende test: middenklassers

Het zou een belofte uit het programma van een politieke partij kunnen zijn: in de middenklasse gaat iedereen erop vooruit. Maar het is de automobiele sector die deze belofte inlost. De sterk verbeterde Audi A4 en opgewaardeerde Jaguar XE kruisen de degens met de kakelverse BMW 3-serie en nog immer jeugdige Alfa Romeo Giulia.



