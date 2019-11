Audi e-tron Sportback: coupé-kont verlaagt stroomverbruik

Audi communiceert een actieradius van 446 kilometer voor de nieuwe Audi e-tron Sportback 55 quattro. Met een piekvermogen van 408 pk en een koppel van 664 Nm is het de krachtigste versie. Hij sprint in 5,7 seconden naar de honderd. Het accupakket heeft een capaciteit van 95 kWh dat met een laadvermogen van 150 kW kan worden gevuld – net als de gewone Audi e-tron 55 quattro.

Grotere actieradius voor e-tron Sportback

Een actieradius van 446 kilometer dus. De gewone Audi e-tron 55 quattro (rijtest) komt volgens Audi maar 411 kilometer ver. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de stroomlijn van beide auto’s. Dankzij zijn coupé-kont (en de digitale buitenspiegels) heeft de e-tron Sportback een Cw-waarde van slechts 0,25 – de gewone e-tron doet 0,28. En een auto die makkelijker door de lucht snijdt, rijdt zuiniger. Vooral op hoge snelheid.



“Passagiers op de achterbank leveren 20 millimeter hoofdruimte in.”

Minder hoofdruimte en kleinere kofferbak

Passagiers op de achterbank leveren 20 millimeter hoofdruimte in. Of dat storend is, moeten we zelf testen met onze lange Nederlandse lijven. De bagageruimte heeft een inhoud van 615 liter (1655 liter met de achterbank neergeklapt). De gewone e-tron is met 660 tot 1725 liter iets ruimer.

e-tron Sportback in Nederland

De Audi e-tron Sportback komt in het voorjaar van 2020 naar Nederland. Prijzen zijn nog niet bekend, maar weet dat de gewone e-tron 55 quattro 84.100 euro kost. Er verschijnt ook een 50 quattro van de e-tron Sportback met iets minder power en een accupakket van 71 kWh. Verpakt in een gewone e-tron kost dat 71.900 euro.