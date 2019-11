Dit is waarom de Aston Martin DBX zo belangrijk is

Met de DBX richt Aston Martin zijn vizier op modellen als de Range Rover Sport, Porsche Cayenne Turbo en Bentley Bentayga. De auto werd in 2015 voorgesteld als volledig elektrisch studiemodel met slechts twee portieren. Het spreekt voor zich dat de uiteindelijke DBX gewoon vier deuren heeft en een conventionele aandrijflijn.

Achtcilinder van AMG

Achter de kenmerkende Aston Martin-grille ligt een bekende krachtbron. Het is de 4,0-liter twinturbo V8 van AMG, die ook in de DB11 V8 en Vantage ligt. In de DBX is het Engels-Duitse blok goed voor 550 pk en 700 Nm. Daarmee spurt de DBX in 4,5 tellen naar 100 km/h en haalt hij een topsnelheid van 291 km/h.



Maximaal 1540 liter aan bagage



In het interieur oogt het dashboard een stuk opgeruimder dan dat van de DBS Superleggera, DB11 en Vantage. We zien een 10,25-inch infotainmentdisplay op de middenconsole en een grote 12,3-inch virtual cockpit achter het stuur (allemaal Mercedes-techniek), omringt door alleen het beste leer uiteraard. Praktisch is de 2245 kilo wegende DBX zeker: in de kofferbak kan maximaal 1540 liter aan bagage mee.



Ducktailspoiler

Het uiterlijk van de auto is weinig verrassend. Aston Martin is erin geslaagd om zijn designtaal met succes te vertalen naar een grote, hoge suv. Het meest controversiële stijlelement lijkt ons de ietwat vreemd ogende ducktailspoiler onder de achterruit. Wat de DBX in Nederland gaat kosten, is niet bekend. In Duitsland is hij er vanaf 193.500 euro.