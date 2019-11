Zie hier: de voorgangers van de Ford Mustang Mach-E

Als twee druppels water toch? In 1966 – toen de Mustang net twee jaar op de markt was – werd er bij Ford nagedacht over een stationwagonvariant. Zoals op bijgaande foto’s te zien is, werd er zelfs een model op ware grote gefabriceerd, maar toch haalde het management een streep door het plan. Hetzelfde gebeurde met de vierdeurs Mustang, waarvan ook een designstudie werd gebouwd.

Designhuis Ghia

Kennelijk werd het idee voor een praktische Mustang in 1976 weer afgestoft, want van dat jaar is deze concept car, die door het Italiaanse designhuis Ghia is ontworpen. Opvallend is het (nep)hout op de flanken: iets wat in het Amerika van de jaren vijftig, zestig en zeventig een populaire optie was op stationwagons en suv’s.

Intermeccanica

Ford heeft zelf nooit een Mustang met een grote kofferruimte gebouwd, maar dat betekent niet dat zulke modellen niet rondrijden. Ontwerper Robert Cumberford tekende bijvoorbeeld een shooting brake-variant van de eerste generatie Mustang, die hij door het Italiaanse Intermeccanica liet maken. Het bleef bij één exemplaar. Veel klassieke Mustang Stations zijn het resultaat van huisvlijt.